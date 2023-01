“Quería quedarse en River”: agente de Juanfer Quintero hace gran revelación sobre el ‘10′ de Junior

Rodrigo Riep, mano derecha del volante antioqueño, explicó por qué no se pudieron dar las cosas para su renovación.

Juan Fernando Quintero es para muchos el mejor refuerzo entre los 20 equipos de la Liga Betplay para este 2023. Después de semanas de negocios y una supuesta caída, el ‘10′ aceptó la oferta de la familia Char y fue presentado ante más de 41000 personas, que demostraron la ilusión de toda la hinchada rojiblanca por conseguir la décima estrella.

El volante antioqueño puso a Junior por encima de dos clubes brasileños y otras ofertas de la MLS que eran mucho más interesantes económicamente, pero no le aseguraban la continuidad ni el cariño que si tiene por montones en Barranquilla.

Pero su deseo al inicio de este año era continuar en River Plate, de acuerdo a las palabras de su representante, el exjugador Rodrigo Riep, en charla con Radio La Red en Argentina. “Fueron varios motivos, pero el principal es que para un extranjero que vive en el país, es muy difícil que se le sostengan los valores. El jugador cuando viene de afuera y lo contratan en el país puede sacar el dinero por el valor de la transferencia al exterior”, indicó.

“Cuando el jugador ya está radicado en el país, el Banco Central no permite sacar el dinero a una cuenta afuera del país. Para el jugador es muy difícil”, completó Riep, confirmando la versión que se había filtrado en los medios argentinos horas antes de hacerse oficial el divorcio de Juanfer y su querida banda cruzada.

Quintero estaba en River a condición de préstamo hasta diciembre de 2022 - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Fue ahí cuando estudiaron otras opciones, sabiendo que, por más anhelo de las partes, no había mucho que hacer. “Uno obviamente se pone en el lugar del club, desde el corazón y el propio jugador quería quedarse, pero la realidad es que cuando tienes que cobrar diez y te encuentras que vas a cobrar dos, es muy difícil, porque no dejan de ser personas y esto es su trabajo”, reiteró.

La decisión de jugar en Junior claramente no se dio por el dinero, sino también por una posibilidad de estar más cerca de los seres queridos. “Tiene la familia en Colombia, su hija que va y viene a Argentina porque está estudiando, no la veía tan seguido como quería. Hizo un gran esfuerzo para volver a su país y eso en estos casos no se pueden hacer nada, hay que acompañarlo y que pueda ser feliz”, admitió.

Juan Fernando Quintero y Luis Daniel González en camino al vestuario del Metropolitano - Foto: @JuniorFC

Quintero firmó con Junior hasta 2025, punto en el que podría pensar en volver a River, o antes si llega una oferta y la situación económica mejora en Argentina. “River lo tentó, siempre con él tienen un cariño muy grande y el jugador tiene un cariño muy especial por el club, por todo lo que vivió, porque consiguió cosas que son únicas. Uno siempre tiene que dejar la puerta abierta porque si no vuelve como jugador, va a volver el día de mañana como hincha”, dijo Riep.

Como mano derecha de Juanfer, el representante argentino aseguró que no pueden “cerrar la puerta” a volver para el momento en que llegue su retiro, que quiere que sea con la camiseta que lo hizo mucho más reconocido en el continente. “Si Gallardo capaz se quedaba, al tener más cariño, tiene un poquito más de fuerza, pero no sé si se hubiese podido quedar porque el tema económico era muy difícil de resolver”, añadió.

Diálogo entre Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo en un partido de liga argentina - Foto: Getty Images

Riep terminó su charla elogiando a Junior y diciendo que lo ven como un segundo aire para la carrera de su representado. “Junior es un club muy serio, muy fuerte y muy importante. Él es un jugador que es muy querido. Yo creo que lo hace por un tema de cabeza, de volver a arrancar y poder crecer. Veremos después dónde continúa su carrera. Es un chico que la rompe y siempre tiene ofertas”, sentenció.