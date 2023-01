Exciclista colombiano no se guardó nada, defendió a Nairo y mandó mensaje directo a la UCI: “son una mafia”

Este miércoles 25 de enero, el mundo del ciclismo centró sus ojos en lo que correspondía al futuro de Nairo Quintana, ciclista de quien hace pocos días salió un rumor que aseguraba que se retiraba del deporte pedal. Y es que todo este revuelo se generó después de que el colombiano no consiguiera equipo para el año 2023, por un supuesto veto en Europa por su escándalo sobre el uso del tramado en el pasado Tour de Francia.

Bajo este panorama, el propio Nairo Quintana salió a la luz pública este miércoles, asegurando que su retiro no está cercano y que “seguirá luchando”, tal como lo ha demostrado en todos los años de su carrera deportiva. “Me considero un luchador, que ante todo reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia”, dijo el corredor en una parte de su discurso.

Rueda de Prensa Nairo Quintana. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

Y agregó: “Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, haciendo énfasis en lo que viene para esta temporada.

Ahora bien, ante su polémico caso por el tramadol, Nairo reiteró que es inocente y que su carrera ha sido transparente. “Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio”, completó.

Jarlinson Pantano lo defiende

Con todo este contexto, y con la gran noticia que el boyacense seguirá dando pedalazos para Colombia, uno de los corredores que debe su carrera a Nairo, como lo es Jarlinson Pantano, lo defendió a rajatabla de las constantes acusaciones y mandó mensaje directo a la UCI (Unión Ciclista Internacional).

“Nairo Quintana es un corredor que le devolvió la ilusión a los colombianos; de que éramos capaces de ganar en el Tour de Francia. Es el mejor corredor en la historia del ciclismo colombiano, hasta el día de hoy, con respeto a ‘Lucho’ (Herrera), Fabio (Parra), que fueron quienes nos abrieron las puertas en Europa, el mismo ‘Cochise’ (Rodríguez)”, aseguró el excorredor en diálogo con Blu Radio.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Seguido a esto, el corredor que vistió los colores del equipo Trek Segafredo, aseguró que la UCI “es una mafia” y que hay una persecución en contra de los ciclistas colombianos.

“Yo siempre creí en el ciclismo limpio, porque era todo para mí. Pero con mi problema me di cuenta de que había mafia, siento que la UCI es una mafia. Al fin y al cabo uno sabe lo que ha hecho y hoy en día compruebo que es una mafia. A Nairo lo están culpando por el tramadol, una sustancia prohibida por el Movimiento por un Ciclismo Creíble, donde participa el equipo al que pertenecía Nairo”, dijo.

“Desafortunadamente, yo siento, con el caso de Nairo y de Miguel Ángel López, que la UCI quiere dañarnos la imagen a nosotros los colombianos y lo está logrando. ¿Por qué los equipos europeo no quieren tener un Nairo Quintana ahorita? Porque le dañaron su imagen, contratar a Nairo en este momento les va a llevar una mancha negra”, agregó el caleño.

Cabe anotar que para ofrecer esta rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana viajó esta madrugada desde Medellín y se presentó ante los periodistas que lo esperaban sobre las 9:40 a. m. Una vez se subió a la tarima, tomó el micrófono para leer su discurso y dejar claro que no se retirará del ciclismo profesional.

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa para encargarse personalmente de las negociaciones.