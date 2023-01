Nairo Quintana confirmó las ofertas que tiene para continuar corriendo; viajará a negociar

Fue una rueda de prensa atípica. Más de 40 medios se reunieron en el café 930 en Bogotá. El silencio primó en el espacio citado para escuchar a Nairo Quintana.

El campeón de la Vuelta a España y el Giro de Italia llegó a las 9:37 a.m. y con la calma que lo caracteriza leyó un extenso comunicado escrito por él mismo.

“Hacía mucho tiempo no veía tanto público y cámaras y sé que es por las especulaciones que me han rodeado. Lo que leo son palabras que escribí con mi puño y letra y que ustedes van a recordar y que tengo muchos nervios de comunicar”, inició nervioso.

Tras anunciar que está disponible para seguir corriendo, confirmó que las ofertas siguen vigentes. Los equipos colombianos lo quieren en sus filas, pero él no renuncia a la máxima categoría mundial.

“Agradezco a los equipos colombianos que me brindaron la mano, pero sigo preparado para seguir representando al país en las mejores carreras del mundo. Estoy en disposición para ser contratado por algun equipo para las máximas categorías”, enfatizó.

Nairo fue claro en que no detiene su preparación y que en el mes de febrero viajará a México y a Europa para sentarse personalmente con los directores de aquellas escuadras que quieren tenerlo pedaleando.

“Sigo hablando, haciendo puentes y tengo que viajar para sentarme con algunos de ellos y hablar para el futuro. Tuve la oportunidad de hablar con algunos equipos junto con mi manager y no se llegó a la negociación y por eso haré un viaje en febrero para ver lo que se puede concretar”, aclaró.

Nairo está estudiando segundo semestre de Contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda y está superando quebrantos de salud. Aún así, sigue montado en la bici.

“He seguido preparándome fuerte como lo he dicho antes en compañía de muchos jóvenes y ayudándolos a preparar el nacional que viene, y mi motivación es seguir en las carreras importantes del mundo y me sigo preparando y esperando el momento justo para reencontrar la competición”, insistió.

Nairo también confirmó que no correrá los nacionales de ciclismo.

“He pasado por problemas de salud y para los nacionales no estoy preparado. Mi estado de forma física es muy bueno, Me he preparado y he venido rodando. En casi todas las carreras he sido primero. Voy a viajar a Europa, me voy a sentar a hacer puente directo con los equipos, hablar con mi manager y solucionar el bache que estamos pasando y seguir triunfando en las mejores carreras del mundo”, puntualizó.

Agradeció a los colegas que le han expresado el apoyo, que creen en él y en especial a la afición del ciclismo que lo motiva a no rendirse así siga señalado por el positivo de tramadol que informó la UCI.

“Los que me conocen, me han brindado su apoyo, Los colombianos me miotvan a seguir. Seguimos para adelante y me sigo preparando en todos lo ámbitos de la vida. estoy estudiando e inicio un semestre más de Contabilidad en la U Sergio Arboleda”, comentó.

Finalmente, Nairo envió un mensaje a los escarabajos que siguen representando a Colombia por el mundo, para que no permitan que el nivel de ciclismo colombiano decaiga en las diferentes competencias.

“El mensaje es que comparto la batuta y la responsabilidad de llevar el ciclismo en lo más alto y de seguir inspirando a jóvenes, familias y trabajadores que hoy para nadie es un secreto que en el mundo atravesamos dificultades en general, principalmente las económicas que desencadenan un sinnúmero de problemas a cada uno de nosotros y que nuestro actuar es la inspiración para seguir la lucha día tras día”, finalizó la rueda de prensa.