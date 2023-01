“Nairo Quintana se retira del ciclismo”: sale a la luz inesperada versión sobre el futuro del colombiano

Nairo Quintana se encuentra en un momento muy complicado para su carrera deportiva. La descalificación del Tour de Francia 2022 sigue siendo un golpe certero para los intereses del pedalista boyacense, quien se encuentra sin equipo desde que el Arkéa-Samsic decidiera romper su contrato por mutuo acuerdo.

Desde entonces, Nairo se ha encargado de defenderse de las acusaciones en su contra, mientras espera con tranquilidad lo que sucederá en este 2023. Lo último que se conoció al respecto de un nuevo equipo fue el interés del Team Corratec, escuadra italiana perteneciente a la categoría ProTeam.

Nairo los siguió en Instagram y parecía dar pistas de su destino, sin embargo, el mánager del equipo salió a desmentirlo, revelando además que el resultado positivo para tramadol durante el Tour les pone las cosas difíciles para contratarlo, al estar entre los miembros del MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio).

Nairo Quintana posa para una foto junto a una fanática en Turquía - Foto: Getty Images

Ante ese panorama, de acuerdo a lo que reveló el periodista Lucho Escobar, Quintana ha tomado la decisión “de retirarse del ciclismo competitivo” a raíz de las dificultades que han surgido después de la descalificación. “Se cansó del maltrato de la UCI”, añade el director del programa Ciclismo en Grande.

SEMANA consultó con el equipo del ciclista y supo que este miércoles en horas de la mañana concederá una rueda de prensa para hablar de su situación y confirmar el siguiente paso que tomará en su carrera. Desde el entorno de Nairo aseguran que se trata de “especulaciones” y “rumores” a los que no se responderá hasta la atención a medios de comunicación.

Nairo Quintana estuvo tres años en el Arkéa-Samsic - Foto: Getty Images

¿Hay ‘veto’ por parte de la UCI?

Escobar no solo expuso la versión sobre el posible retiro de Nairo, sino también entró en debate por la posibilidad de que Nairo este ‘vetado’ de los principales equipos europeos, teniendo en cuenta su larga trayectoria sobre los pedales y el hecho de que más de una decena de dirigentes hayan negado contactos después de haberse confirmado su salida del Arkéa.

Esta no es la primera vez que se pone sobre la mesa el tema del posible ‘veto’, pues Johan Bruyneel, exciclista y exdirector deportivo de Lance Armstrong, fue el encargado de denunciar este hecho que ha ido tomando fuerza con el paso de las semanas. “Sé de primera fuente que hay equipos que estaban interesados en Nairo Quintana y tienen que tener una invitación. Les dije: ‘Si coges a Quintana, no vas al Tour’, aunque no esté suspendido y puede pasar realmente”, afirmó en conversación con el pódcast La Movida.

Nairo Quintana fue campeón del Giro de Italia en 2014 - Foto: Getty Images

Bruyneel adjudicaba ese posible veto a la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), encargada no solo de organizar el Tour de Francia, sino también otras carreras de renombre como la París-Niza, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Critérium del Dauphiné y la Vuelta a Cataluña, entre otras competencias a las que, en ese orden de ideas, no invitarían al equipo que pretenda contratar al colombiano.

“Este es el problema que tiene Nairo ahora. Tiene que ser un equipo WorldTour, hay que tener en cuenta que las invitaciones no son solo del Tour de Francia, son muchas. Ese es el problema que tiene Nairo, si no va a tener problemas con ASO. Aunque legalmente, y según los reglamentos de la UCI, no hay que lo impida correr cualquier carrera, hay otras regulaciones no escritas”, advirtió el excorredor belga.

La única salida aparente para Nairo es tomar el camino que señaló Miguel Ángel López y correr en un equipo colombiano, sin embargo, ese no hace parte de sus intereses. Desde que se supo del caso por el resultado positivo a tramadol, Nairo ha asegurado que quiere seguir corriendo en Europa, algo que ahora mismo está en un punto crítico con la temporada en plena disputa.

Miguel Ángel López y Nairo Quintana durante la presentacipon de La Vuelta a España 2020 - Foto: Getty Images

El ‘rifirrafe’ con la UCI

Después de haber perdido su sexto lugar en la grande bouclé, el colombiano recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y presentó las pruebas en su defensa. Sin embargo, los jueces no encontraron razón para desestimar el castigo de la Unión Ciclista Internacional, que desde hace un buen tiempo atrás se sentía ganadora del caso.

Lo único positivo fue que, al no ser una sustancia prohibida por la Agencia Antidopaje, Nairo podía seguir compitiendo sin problema en el 2023 o al menos eso era lo que se pensaba.

Nairo Quintana había terminado sexto en la general del Tour - Foto: Getty Images

Unos minutos después de conocerse el fallo del TAS, el departamento de comunicaciones de la UCI emitió un comunicado en el que celebraba el fallo en contra del colombiano. “La Union Cycliste Internationale (UCI) acoge con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que confirma la descalificación del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas del Tour de Francia 2022 por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición”, indica la organización.

“Esta decisión refuerza la validez de la prohibición de tramadol en el Reglamento Médico de la UCI para proteger la salud y la seguridad de los corredores”, añade el comunicado, recordando que la principal razón para prohibir dicho medicamento es que puede generar somnolencia en los corredores y por ende ser causante de eventuales accidentes.

Nairo Quintana no corre oficialmente desde septiembre, cuando estuvo presente en el Mundial de Ruta de Wollongong - Foto: Getty Images

Aunque el fallo se conoció hasta el 3 de noviembre, la UCI, en cabeza de su presidente David Lappartient, anticipaba su victoria en el caso, al considerar que tenía todos los registros médicos para demostrar la presencia de tramadol en la sangre del colombiano.

“Esta sustancia es peligrosa y comporta riesgo de somnolencia, de pérdida de reflejos, especialmente en el descenso de puertos. Pero también sabemos que es un analgésico importante y, en bicicleta, uno de los factores que limitan el rendimiento es el dolor. Con lo que estamos contentos de que se haya hecho esto”, dijo Lappartient durante la disputa del Mundial de Wollongong, coincidencialmente la última competencia oficial de Nairo en 2022.

Al estar proscrito solamente por el reglamento médico del órgano ciclista, el uso del tramadol comportaba sanciones relativamente suaves que consistían esencialmente en la descalificación en la carrera en la que el corredor dio positivo.

A partir de 2024, “entramos en el campo del antidopaje, es decir, hay un riesgo de suspensión de dos a cuatro años. Y no es lo mismo”, celebró el presidente de la UCI.

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) - Foto: AFP

Nairo se defendió

A pesar de que el TAS no aceptara sus argumentos de defensa, Nairo insistió en que es inocente y no encuentra una razón en algún alimento o medicamento pudiera consumir dicha sustancia. “Mis alimentos fueron los mismos de hace 8 años”, dijo en rueda de prensa tras conocer el fallo.

“La defensa está basada en dos partes, la jurídica y científica. En la primera, ha sido un control que es muy nuevo con muchísimas inconsistencias”, indicó el pedalista boyacense, poniendo la lupa sobre el mecanismo que se utilizó para el estudio de las muestras de sangre.

“Como le dije al presidente del TAS, si no es un deportista con medios económicos para defenderse, lo hunden y se acaba porque es muy difícil ganar una pelea como estas”, agregó.

Nairo Quintana durante el Tour de Francia 2022. - Foto: Getty Images

Nairo entrevistado por los medios de comunicación en Francia - Foto: SEMANA

Nairo explica que, dentro de la parte científica, “hay múltiples errores a la hora de hacer el examen” por parte de los laboratorios contratados en la UCI. “Pagamos los científicos y nos decían que imposible. Nos decían que en el laboratorio del TAS lo hubiesen podido volver a hacer”, para verificar si existía presencia de tramadol o alguno de los antihistamínicos que consume regularmente el corredor para combatir las alergias.

“Las pruebas en ese laboratorio las hacen el día lunes cuando limpian las máquinas y mi examen no fue el lunes, sino el martes”, fue otro de los argumentos que presentó Nairo y su equipo ante el Tribunal. “Hay tablas comparativas que se realizan a la hora de crear ese tipo de examen. La mía no fue comparada con esas tablas y tampoco fue completada. El director de la UCI dijo que hicieron las pruebas de laboratorio, pero no qué arrojaron”, sentenció.