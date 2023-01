Tulio Gómez, máximo accionista del América, sueña con ser alcalde de Cali: esto le dijo a SEMANA de sus planes en política

SEMANA: ¿Lo picó el bicho de la política?

TULIO GÓMEZ: No me picó el bicho de la política, sino que algunos empresarios preocupados por Cali, porque hemos perdido liderazgo, me han invitado a que sea candidato a la alcaldía.

SEMANA: ¿Entonces hay posibilidad de que se lance?

T.G.: Sí, hay posibilidad, pero si yo veo un candidato que sea honesto, transparente, eficiente y que trabaje por la ciudad, yo lo apoyaré y daré un paso al costado. No estoy desesperado por ser alcalde de Cali, mi deseo es que haya una buena administración que saque a Cali del atraso en el que estamos y que la proyecte a 2050. Para una ciudad o un país, lo peor es un mandatario inepto o corrupto.

SEMANA: ¿Ese candidato que usted apoyaría ya lo tiene en mente, podemos hablar de algún nombre?

T.G.: Dicen que hay como 15 o 20 candidatos y la verdad no los conozco a todos. Quiero buscar uno bueno y que tenga posibilidades de llegar a alcalde, porque hay muy buenos candidatos, pero con poco reconocimiento y a veces el más conocido no es el mejor.

SEMANA: ¿Por qué partido se lanzaría?

T.G.: Lo haría por firmas con tal de no estar atado a ningún grupo político para que a la hora de ser alcalde, si llegara a ser elegido, mi compromiso sea solo con la ciudad. Hay que buscar el apoyo de algunos partidos que quieran tener un alcalde que trabaje por la ciudad, que no genere diferencias ni peleas y que quepamos verdes, rojos, conservadores, liberales, de derecha y de izquierda.

SEMANA: ¿Es de derecha o izquierda?

T.G.: Soy de centro, no me gustan los extremos. La derecha y la izquierda tienen cosas buenas y malas. Yo pienso que uno no puede ser radical, debemos tener una ciudad donde quepamos todos. Aquel que piense diferente no es nuestro enemigo. Yo le digo mucho a la barra de muchachos que al hincha de un equipo rival no hay que pegarle. En la cancha somos rivales, afuera somos hermanos. Si un amigo mío es de izquierda, de derecha o es de otro partido, no es mi enemigo.

SEMANA: ¿Qué le preocupa de Cali para querer ser alcalde?

T.G.: En Cali sentimos inseguridad, desorden, falta de limpieza, la malla vial es muy importante y está en mal estado, hay que generar empleo. Darles oportunidad a los jóvenes porque si un joven tiene empleo no piensa en delinquir. Quiero generar seguridad, empleo y apoyar a los empresarios. Hay que recuperar el civismo. Cuando vine a Cali, en 1971, era la segunda ciudad de Colombia, había sentido de pertenencia por la ciudad y eso se perdió. No hay amor por la ciudad.

El máximo accionista del cuadro rojo quiere entrar a la arena política. - Foto: @tuliogomez / Dimayor

SEMANA: ¿Entonces no le gusta Jorge Iván Ospina?

T.G.: Este es un deterioro de varias alcaldías atrás. Jorge Iván ha hecho cosas buenas y malas, pero necesitamos recuperar la ciudad para que vuelva a ser la segunda ciudad de Colombia, como era en los años setenta. Hay que recuperar el liderazgo, y para ello se necesita una serie de alcaldes que mejoren la ciudad. Sería bueno que los que visitan a Cali vean una ciudad bonita, aseada, con seguridad, emprendimiento, obras, buena movilidad y trabajar mucho con el transporte público.

SEMANA: Usted está hablando de un proyecto político…

T.G.: No, mi idea no es ser político. Si me llego a lanzar y no quedo, hasta luego. Si gano, gobernaré cuatro años. Es bueno crear la cultura de que los caleños sepan que los mandatarios, los políticos buenos, los empresarios y la ciudadanía debemos trabajar unidos por el bien de la ciudad y del país.

SEMANA: ¿Y qué pasará con el América de Cali?

T.G.: No estoy pensando en ser político, sino en ejercer una alcaldía. Es plan B, el plan A es encontrar un buen candidato. El América tiene a Mauricio Romero, que es el presidente del equipo masculino, y a mi hija Marcela, que es la presidenta del equipo femenino. En cada una de las empresas de la familia tenemos un doliente, un gerente. Yo manejo el bosque y ellos los árboles.

SEMANA: Usted dice “quiero ser alcalde y no político”. ¿Cuál es la diferencia?

T.G.: Dicen los que saben que la política es el arte de servir a la gente. Esa es la buena política, trabajar por la comunidad. La mala es la politiquería y utilizar el Estado para robar o pasear. Hay muchos multimillonarios que se dedican a trabajar en su empresa y se olvidan del entorno. Yo llegué con 12 añitos a Cali, en la miseria, y aquí conocí a mi señora, de aquí son mis hijas y todo lo que he conseguido. Yo amo a Cali y al Valle, estoy en deuda con la ciudad y el departamento. Si llego a la alcaldía, quiero ser un buen alcalde, que la ciudad progrese. Me gusta ayudar a la gente y me gusta apoyar la ciudad.

Tulio Gómez dice que se lanzaría por firmas. - Foto: Foto: El País.

SEMANA: Cuando empieza todo este rumor de que Tulio Gómez se va a lanzar a la alcaldía de Cali, se asoció con la traída de Carlos Darwin Quintero al América. Incluso a usted lo comparan con los Char. ¿Qué dice a eso?

T.G.: Hay jugadores que causan un impacto mediático y otros un impacto en la cancha. Yo sé que Carlos Darwin no tiene tanto impacto mediático, pero sé que nos va a ayudar en la cancha porque es un buen jugador. Si así fuera, hubiéramos contratado a Hugo Rodallega, que sí daba un impacto mediático, pero en el América el objetivo es ser campeones, estamos contratando jugadores para ser campeones, no para que me dé la alcaldía. Ahora, si en América es campeón, qué mejor campaña que esa. Cuando el América o cuando un equipo de fútbol es campeón, a su presidente lo aman, cuando no gana nada, lo odian. Los Char tienen una estrategia, traen buenos jugadores y llenan el estadio, la ciudad los ama. Es un estilo, yo no lo critico, les ha dado resultado y han hecho mucho por Barranquilla.

SEMANA: Los futbolistas como Juan Fernando Quintero, ¿los traen por votos?

T.G.: Eso da votos. Si un candidato hace cosas que agradan a la comunidad, lo van a amar, y si lo aman van a votar por él, pero también enriquece el fútbol.

SEMANA: ¿Cómo convencerá a los hinchas del Deportivo Cali para que voten por usted para la alcaldía?

T.G.: Nunca he sentido animadversión por el Cali. Para que América sea grande necesitamos al Cali. La última final femenina fue Cali vs. América y fue un beneficio para la ciudad. En la final que fue Cali vs. Tolima yo le hice fuerza al Cali, así se molesten los hinchas de América, porque es la ciudad. Tenemos que estar unidos, ser regionalistas y querer la ciudad; Antanas Mockus lo hizo en Bogotá, me encantó lo que hizo con la educación, que es la base de todo.

SEMANA: Hablando del Cali, están muy mal económicamente. ¿Los ayudaría?

T.G.: Primero arreglaría lo de América, pero tengo amigos ricos hinchas del Cali que tal vez quieran apoyarlos. Ya se han recuperado, tiene muy buenas propiedades, es el único equipo con estadio propio y un equipo grande que sale adelante. Si yo pudiera los ayudaría.

SEMANA: ¿Se considera un hombre rico?

T.G.: Claro, estoy lleno de salud, estoy vivo, tengo una familia hermosa. Hay muchos ricos que solo tienen plata y hay muchos pobres que solo tienen dinero. Ser rico es tener salud, familia, tranquilidad, no tener que huir. Una cosa es ser adinerado, otra es ser rico. Soy medianamente adinerado, no me quejo porque Dios me ha bendecido.

El máximo accionista del cuadro rojo quiere ganarle el partido a los demás competidores. - Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Qué modelo político seguiría?

T.G.: Me gustó Antanas Mockus en la parte de la educación y tomar de cada personaje lo mejor.

SEMANA: ¿Qué tomaría de Álvaro Uribe?

T.G.: El apoyo a los empresarios.

SEMANA: ¿Del presidente Gustavo Petro?

T.G.: En la parte social, la sensibilidad y la paz, que causa mucho escozor, pero si nosotros llegamos a acabar con la guerra, que guerrilleros, paracos, narcos, todos se reintegren a la sociedad y que su inteligencia la usen para bien. Si se acaba la guerra vamos a tener turismo y un país poderosísimo.

SEMANA: ¿De Jorge Iván Ospina?

T.G.: Ha hecho muy buenas obras y otras que no son necesarias. Pero, por ejemplo, Rodrigo Guerrero trabajó mucho para mermar los homicidios, trabajó con las pandillas y apoyó a los campesinos de las laderas. Tiene una institución que se llama Valle en Paz y allí los apoya. El anterior a él trabajó por la educación, construcción de colegios y fue bueno. Yo pienso que puedo tomar de todo un poquito.

SEMANA: ¿De Clara Luz Roldán?

T.G.: Ha estado apoyando el deporte y eso es muy importante. En Cali necesitamos que sea la capital deportiva de América. Ahora mismo está aquí la selección sub-20. La ciudad está llena, hoteles llenos, el turismo es muy importante y se genera con lo deportivo.

SEMANA: ¿De los Char?

T.G.: Arreglaron a Barranquilla, acabaron con los arroyos, hicieron el malecón. Han mejorado mucho.

SEMANA: ¿Le ha gustado el presidente Petro?

T.G.: Es nuestro presidente y tenemos que apoyarlo porque si le va bien, a nosotros nos va bien. Quiere que haya paz, pero no estoy de acuerdo con acabar la extracción de petróleo, no me parece adecuado. Pero, por ejemplo, está invirtiendo en lo social, claro que a los pobres no hay que darles un pescado, hay que enseñarles a pescar, que tengan trabajo y oportunidades.

SEMANA: Dicen que María Fernanda Cabal lo está impulsando. ¿Ha hablado con ella?

T.G.: Si decido lanzarme a la alcaldía, lo haría por firmas. Ella es conocida mía, también Alexánder López. Con ella no hablo de política, ni con ninguno. Soy amigo de Dilian Francisca Toro, Clara Luz y Jorge Iván Ospina. Hablo mucho con Iván Duque, nos ayudó a comprar la sede de Cascajal, él es hincha del América.

SEMANA: ¿Qué le dice Duque de su posible aspiración a la alcaldía?

T.G.: No he mencionado nada, apenas me están tentando. Pero recuerde, será por firmas.

SEMANA: ¿Qué lo hace dudar?

T.G.: Que la política polariza, entonces los amigos de uno creen que les daré puestos y contratos y me lleno de enemigos. Entonces van a decir que ese “hp” se subió a robar. Pero si trabajo con honestidad y transparencia, todo saldrá bien. Por eso lo estoy pensando, no me he decidido a encontrar un buen candidato.