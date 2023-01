Tulio Gómez, máximo accionista del América, reflexionó sobre los errores que ha tenido con el equipo

América de Cali se prepara para afrontar la temporada 2023, en la que tendrá que jugar solamente los torneos locales (Liga Betplay y Copa Colombia), ya que en el año anterior el equipo escarlata no logró clasificarse a ninguna competencia internacional.

Por este motivo, los objetivos de América para 2023 se centran volver a salir campeón, ganar la estrella 16 y así llegar a la Copa Libertadores de América. Para esto, la junta directiva del equipo escarlata, encabezada por el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, ha venido conformando una plantilla competitiva que le permita a los hinchas soñar con una nueva vuelta olímpica.

Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali. - Foto: Instagram: @tulioagomezg

Pero algo que se le criticó fuertemente a Tulio Gómez fue la no contratación de Hugo Rodallega, ya que el futbolista mostró fervientemente su interés de jugar este año con la camiseta del América, ya que es hincha del equipo y deseaba poder llegar a los rojos. Sin embargo, el caldense le dijo que esto no sería posible, ya que el entrenador del equipo le había informado que ya tenía el cupo de delanteros completo.

Una de las razones fundamentales de la decisión del América fue la edad de Rodallega. Ya que “Hugol” está sobre los 38 años de edad y en el equipo escarlata hay otros jugadores con altas edades, como lo son Adrián Ramos y el refuerzo Carlos Darwin Quintero.

El delantero tumaqueño debutará con América enfrentando al Deportes Tolima. Foto: América de Cali. - Foto: Foto: América de Cali.

“¿Estoy armando un museo o un equipo?”

Este jueves, 19 de enero, Tulio Gómez habló con un medio de comunicación, en el que reflexionó sobre los errores que ha tenido en el pasado y que no piensa volver a cometer a la hora de reforzar a ‘la mechita’. Por eso recordó el año 2018, cuando contrató muchos jugadores que pedían los hinchas en redes, pero los resultados no fueron para nada los esperados.

“En 2018, las redes y los hinchas me decían traiga a Armero, Yamilson, Carmelo, entre otros, y nos abonamos; yo de huevon me puse a hacer caso y ni a los ocho entramos y me dije soy muy bruto estoy armando un museo o un equipo, me arrepiento de ese año”, dijo el máximo accionista del América de Cali en Zona Libre de Humo.

El directivo afirma que ese año fue cuando más se invirtió en nómina, intentando darle gusto a los hinchas en la conformación del plantel, sin embargo, ese equipo quedó eliminado rápidamente de la Copa Sudamericana y no clasificó a cuadrangulares en ninguna de las dos ligas colombianas del año.

Por este motivo, Gómez, junto al equipo directivo del América, decidieron pensar mucho mejor los refuerzos desde ese momento. Y los resultados le dieron la razón a la junta directiva, ya que en 2019 y 2020, los diablos rojos volvieron a ser campeones y alcanzaron las estrellas 14 y 15 de la institución.

Para esta temporada, América ha presentado seis refuerzos, que si bien no se destacan por su llamativo nombre, sí son jugadores, que por su pasado reciente, pueden ilusionar a los hinchas rojos. Entre los refuerzos para el 2023 se destaca, principalmente, el nombre de Carlos Darwin Quintero, un habilidoso delantero que estuvo los últimos años de su carrera en la MLS y que supo desplegar su talento en la Selección Colombia, el Deportes Tolima y el Deportivo Pereira.

Carlos Darwin Quintero realiza la pretemporada con el América. Foto: América de Cali. - Foto: Foto: América de Cali.

Además de Quintero, al equipo escarlata llegaron: Cristián Barrios, Facundo Suárez, Andrés Sarmiento, Franco Leys y Brayan Córdoba. Los dirigidos por el entrenador Alexandre Guimaraes debutarán en la Liga Betplay el próximo jueves, 26 de enero, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, enfrentando al Deportes Tolima de Hernán Torres.