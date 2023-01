América rechazó a Rodallega “por no tener espacio para más delanteros” y ahora podría perder a uno

América de Cali se prepara para la temporada 2023, en la que tendrá que afrontar la Liga Betplay y la Copa Colombia exclusivamente, debido a que el 2022 fue un año flojo para los rojos y no tendrán competencias internacionales durante este año. Por eso su nómina comienza a tomar la forma que quiere el entrenador Alexandre Guimaraes para debutar el próximo 26 de enero ante el Deportes Tolima.

Y aunque el equipo escarlata ha traído buenos refuerzos para afrontar el 2023, “la novela” que sacudió la pretemporada americana fue la posible contratación del delantero Hugo Rodallega. Ya que el exjugador de Selección Colombia, manifestó una y otra vez que quería jugar en América, ya que era el equipo dueño de su corazón.

Carlos Darwin Quintero realiza la pretemporada con el América. Foto: América de Cali. - Foto: Foto: América de Cali.

Sin embargo, la negociación entre el futbolista y los diablos rojos no terminó nada bien. América terminó comunicando que no contrataría más delanteros porque se tenía cubierto ese puesto con al menos cuatro jugadores, por lo que no se veía necesaria la llegada de Rodallega. El jugador, por su parte, publicó que Guimaraes “le había bajado el pulgar” para que no llegara al equipo rojo.

Rodallega terminó firmando contrato con Independiente Santa Fe y el pasado sábado fue presentado por el equipo cardenal como refuerzo albirrojo para el año 2023. Por su parte los escarlatas jugarán la Liga Betplay con Adrián Ramos, Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero y Daniel Mosquera como delanteros.

Hugo Rodallega, nuevo jugador de Santa Fe. - Foto: Prensa Santa Fe

Y aunque parece que el mercado de transferencias ha terminado para América de Cali, en las últimas horas se conoció que hay interés por parte de equipos de la MLS y de Rusia por el delantero Daniel Mosquera. Ya que, aunque el jugador no fue titular la temporada pasada con el rojo, si mostró muy buenas actuaciones cada vez que el técnico lo necesitó y lo mandó a la cancha.

América de Cali no se ha manifestado oficialmente por la posible salida de Mosquera, sin embargo, la solo posibilidad ha despertado la incomodidad en gran parte de la hinchada escarlata, ya que muchos americanos pedían la contratación de Rodallega y tuvieron que conformarse con la negativa de las directivas y del cuerpo técnico por estar completo el cupo de delanteros.

Daniel Mosquera fue protagonista empatando al último minuto el último clásico Millonarios vs América. Foto: América de Cali. - Foto: Foto: América de Cali.

Ahora los rojos podrían quedarse sin uno de sus delanteros, en caso de concretarse la negociación por Mosquera, pero ya no estaría la posibilidad de contratar a Hugo Rodallega, que insistió una y otra vez que quería jugar esta temporada con la mecha. Habrá que esperar cómo termina esta historia, pero las “alarmas ya están encendidas” entre los fanáticos escarlatas.

Deportes Tolima confirmó dos bajas en su equipo para la Liga Betplay

Al equipo dirigido por Hernán Torres llegaron para esta temporada Facudno Boné, Brayan Gil, Diego Herazo, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Juan Guillermo Arboleda, Estefano Arango, José Cuenú, Nicolás Giraldo, Carlos Esparragoza, Juan Camilo Chaverra y Yeison Guzmán. Jugadores con los que el Tolima buscará acceder a la fase de grupos de Copa Sudamericana, teniendo que eliminar primero al Junior de Barranquilla en una fase preliminar.

Pero además de los refuerzos, también hay salidas en el equipo de Ibagué. En las últimas horas, el Deportes Tolima confirmó que dos jugadores más dejarán el plantel para este año. Se trata del futbolista peruano Raziel García y el guajiro Luis Fernando Miranda, quienes no seguirán en el club ‘vinotinto’, al no ser tenidos en cuenta por el entrenador Hernán Torres.

Raziel García volverá a su país para jugar en el Trujillo de la primera división peruana. Del volante se esperaba mucho en el fútbol colombiano, pero no cumplió con las expectativas de los hinchas del Tolima. Por su parte, Miranda será refuerzo del Once Caldas, que se está armando con varios jugadores colombianos para buscar volver a pelear un título. Algo que hace casi una década no logra el equipo blanco en la liga colombiana.

Del Deportes Tolima también salieron del plantel los futbolistas Yohandry Orozco, el chileno Rodrigo Ureña, José Moya, Jonathan Marulanda, Sergio Mosquera que llegó a Atlético Nacional y Andrés Ibargüen, que se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín.