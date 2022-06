“Egan presidente”: referente del ciclismo defiende al campeón colombiano

En el ojo de la polémica ha estado el ciclista colombiano Egan Bernal, después que en su cuenta de Twitter se pronunciara con respecto a las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo en Colombia. Bernal, en reiteradas ocasiones, expresó su apoyo al candidato Federico Gutiérrez, lo cual generó molestia en una parte de sus seguidores, que estaban del lado de otros candidatos.

Ante esto, el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia no escatimó y siguió trinando, siendo su último mensaje una pequeña pulla a sus detractores. “¡Uy sí, qué pereza ese Egan Bernal! Deberíamos todos dar An follow Egan. Atentamente: el que le redacta los tweets, que no soy yo. Posdata: Los quiero mucho a todos”, escribió el pedalista de manera irónica.

El trino, que contó con más de 17.000 likes, fue respondido y respaldado por otro ciclista colombiano que ha hecho historia en el deporte pedal de nuestro país.

Jarlinson Pantano, exciclista que le dio varias alegrías a Colombia, le respondió a Egan y propuso su nombre para la Presidencia de la República, algo que generó revuelo entre sus seguidores. Como si fuera poco, Pantano también involucró a Rigoberto Urán, al cual lo lanzó como vicepresidente.

“Egan, presidente y Rigo vicepresidente”, trinó el expedalista nacional.

Egan presidente 👌🙏🙏🙏 y RIGO vicepresidente 🤣🤣 — Jarlinson Pantano (@jarlinsonpantan) June 1, 2022

Vale recordar que si bien Egan se mostró activo en estas elecciones presidenciales, Rigoberto Urán fue todo lo contrario. El Toro de Urrao no se pronunció con respecto a las votaciones del 29 de mayo, que dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como candidatos a pelear la segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Egan, derrotado por Nairo

Con esos resultados como espejo, las redes sociales también recordaron que hay algunos famosos que ganaron y perdieron en las elecciones, teniendo en cuenta el candidato que apoyaron. Ejemplo de esto son Egan Bernal y Nairo Quintana.

Cabe recordar que el primero apoyó públicamente a Federico Gutiérrez, mientras que el segundo anunció su voto por Rodolfo Hernández.

“¿Alguien quiere pensar en Egan?”; “La quemada de Egan por elegir al que no era”; “Nairo sí sabe cómo son las elecciones” y “Nairito a ganar en segunda vuelta”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #Rodolfopresidente — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) May 20, 2022

Por lo pronto, Egan se enfoca en lo que será su posible regreso a las competencias ciclísticas. Si bien no se han dado muchos detalles de una fecha puntual para su vuelta, se dice que podría estar para la Vuelta España, última competencia de las tres grandes y la cual le falta en su palmarés.

El pasado miércoles publicó un video parado en pedales asegurando que todo va “lento, pero seguro” y este jueves repitió en Twitter con un video en el que muestra los elementos tecnológicos que le ha facilitado el Ineos para seguir adelante con su readaptación deportiva.

Lo más importante de dicha publicación es que el ciclista confirmó sus verdaderas intenciones de una temporada que se daba por perdida, pero terminó convirtiéndose en la ilusión que motiva a Egan para continuar entrenando. “Trabajando duro para volver a competir este año”, escribió.

Las sensaciones son positivas, eso es innegable, al punto que sus compañeros y directores han declarado abiertamente que el colombiano los sorprendió por su estado físico tras un accidente tan grave que puso en riesgo no solo la movilidad de sus extremidades, sino su vida.

No existe duda de que para Colombia es una gran noticia el hecho que Egan Bernal tenga cada vez más cerca el sueño de volver, pues se ha construido una imagen de respeto entre el pelotón internacional que hasta ahora solo él y Nairo Quintana han podido cosechar.