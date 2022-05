Egan Bernal: “A Zipaquirá no solo se debería ir en busca de votos”

Este domingo, a través de su cuenta de Twitter, el ciclista colombiano Egan Bernal compartió un fuerte mensaje dirigido al sector político y junto a este, dio a conocer algunas imágenes sobre una labor social que hizo en Zipaquirá.

“A Zipaquirá no solo se debería ir en busca de votos, cada 4 años con lindos discursos políticos”, dijo Egan.

En las imágenes se puede apreciar al ciclista juntos a unos niños de Zipaquirá entregándole juguetes. Con su mensaje, invitó a los candidatos a la presidencia de Colombia no enfocarse en pedir votos en todas las regiones del país, sino enfocarse en las necesidades que tiene los sectores más vulnerables.

Sin embargo, los comentarios en la publicación han cuestionado “si hay que volver cada 4 años con regalos baratos”. Pero otros elogian al deportista, asegurando que “Egan ha hecho más por Colombia que Petro, y eso que no es su obligación”.

A pesar de que el mensaje del ciclista arremete en contra del sector político colombiano, Egan ha dejado claro que para las próximas elecciones a la presidencia de Colombia votará por Federico Gutiérrez.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez”, fue el mensaje en la cuenta de Twitter de Egan que se convirtió en el tema central de conversación a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia.

Este apoyo ha causado gran controversia y las críticas para el ciclista han sido diarias. Pasó de recibir aplausos y agradecimientos, a burlas, críticas y amenazas. Ha expresado sentirse ofendido con los mensajes que recibe y ha dicho que “Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando”.

Entre tanto, Egan ha puntualizado que su decisión no está vinculada con ningún fanatismo político. Ha recordado, además, que hace unos años rechazó la Cruz de Boyacá, debido a que no es simpatizante de ningún sector.

Así mismo, el pedalista ha compartido varias razones de por qué decidió apoyar a Federico Gutiérrez en su aspiración por llegar a la Casa de Nariño, y entre ellas es que el país necesita “un líder que una a toda la ciudadanía”.

De este modo, el candidato a la presidencia Federico Gutiérrez, no se ha mostrado ajeno a este apoyo, por lo contrario, por medio de una entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, le envió un sentido mensaje en agradecimiento a su apoyo en esta carrera presidencial.

“Egan, te quiero dar las gracias, de verdad, por la confianza. No vamos a defraudar esa confianza tuya ni la de ningún colombiano. Lo que has dicho sobre que tenemos que unir a Colombia es lo que debemos hacer. Cuando dices “no más discursos de odio”, tienes toda la razón y lo compartimos. El deporte es una oportunidad de vida y vamos a apostarle mucho más para que los jóvenes colombianos y los niños cumplan sus sueños. Debes seguir dando ejemplo a todos, obteniendo más triunfos”, aseguró Gutiérrez.

“Egan es un símbolo de esos colombianos que han escalado montañas hasta llegar a la cima, partiendo desde la base, sin nada, teniendo empeño y entendiendo que las cosas en la vida se ganan es luchando. A Egan nadie le regaló nada. Eso es de Egan, de su familia, de lo que él hizo y de sus esfuerzos. Y más ahora con el accidente que tuvo y ver el ejemplo de lo que es Egan. Recuerdo la entrevista que usted le hizo, Vicky, y me emocionó mucho ver a Egan, cómo se convirtió en un símbolo para los colombianos y para los jóvenes, no solo por ganar el Tour, sino por lo que es como persona, como ser humano, preocupado por su país. Yo sí le agradezco a Egan. ¿Le puedo mandar un mensaje por aquí? No he podido hablar con él…”, señaló para SEMANA.