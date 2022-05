Egan Bernal se pregunta: ¿si Fico es Duque 2, Petro es Chávez 2?

Egan Bernal sigue causando controversia con sus comentarios políticos por medio de su perfil oficial de Twitter. Siguiendo con la coherencia de apoyar al candidato Federico Gutiérrez, arremetió contra aquellos que lo consideran la continuación del actual gobierno.

“Si Fico es Duque 2. Se podría decir que... El “viejito” es Trump 2 ? Y Petro es Chávez 2?”, se lee en el mensaje del ciclista colombiano.

Si Fico es Duque 2.

Se podría decir que...

El “viejito” es Trump 2 ?

Y Petro es Chávez 2 ? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 21, 2022

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez”, fue el mensaje en la cuenta de Twitter de Egan que se convirtió en el tema central de conversación a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia. Su presencia como deportista es innegable, pero un gran sector del país ha olvidado esa imagen desde mostrar abiertamente su apoyo a Fico Gutiérrez y no ha pasado por alto un solo mensaje del zipaquireño.

Las críticas han sido parte del pan de cada día para Bernal. Los mensajes sobre el corredor que ha ganado Giro de Italia y Tour de Francia han cambiado de elogios a burlas, críticas y hasta amenazas, aunque este se ha mostrado firme con su decisión.

“Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. No puede haber más odio”, precisó en días pasados.

Buscando defenderse de todo el revuelo que ha generado su opinión, volvió a redactar algunos mensajes para aclarar las razones de su apoyo al candidato, señalando que no entiende por qué se dice que un deportista no puede hablar de temas políticos: “Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando”.

Expresó sentirse ofendido con los mensajes recibidos y aseguró que no es por dinero que ha revelado ser partidario del candidato Gutiérrez: “Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA”.

Para concluir un corto hilo de dos mensajes, Bernal aseguró que no ha tenido contacto con nadie de la campaña de Gutiérrez, pero espera hacerlo pronto para finiquitar con las burlas de los sectores que él señala de poca clase: “Pdta. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase”.

Sin decir nombres, expresó que las críticas recibidas a su idea respetuosa le dan más razones para no apoyar otro candidato: “Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”.

Apoyando la idea de que su voto no tiene otras relaciones más que su convicción, cuando dio el anuncio, el zipaquireño aprovechó el momento para puntualizar que esta decisión no está vinculada con ningún fanatismo político. Recordó, además, que hace unos años rechazó la Cruz de Boyacá, debido a que no es simpatizante de ningún sector.