Gustavo Bolívar le respondió a Egan Bernal por su comparación de Petro con Chávez

Gustavo Bolívar le respondió a Egan Bernal una publicación en la red social Twitter en la que el deportista realizó una comparación entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez. “Si Fico es Duque 2. Se podría decir que... El “viejito” es Trump 2 ? Y Petro es Chávez 2 ?”, se lee en el trino de Egan.

Ante esto, Bolívar respondió: “Ni Trump ni Chávez han gobernado en Colombia. Ni Petro ha gobernado en Venezuela. Luego, si ese país hizo las cosas mal no fue por culpa de Petro”.

Egan Bernal ha sido conocido recientemente por sus publicaciones sobre política en la red social. El deportista ha sido criticado por su postura política y por el anuncio de su apoyo al candidato presidencial Federico Gutiérrez, conocido como “Fico”. A través de un hilo de Twitter, Bernal señaló los motivos de su decisión y de su voto por uno de los aspirantes a la casa de Nariño.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... abro hilo”, explicó en su momento el deportista.

El ganador del Giro de Italia explicó que “no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país”.

Además, les dijo a sus seguidores una de las decisiones que tomó respecto a la condecoración otorgada por el Gobierno nacional. “Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del Tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio”.

Bernal finalizó su publicación enfatizando por quién votaría en las elecciones del próximo 29 de mayo por la Casa de Nariño. “Y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez. Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. Egan está con Fico”.

El ciclista hizo una aclaración a sus seguidores sobre la decisión que tomó y dijo que no ha tenido contacto con nadie de la campaña de Gutiérrez, pero espera hacerlo pronto para finiquitar con las burlas de los sectores que él señala de poca clase: “Pdta. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase”.

Debido al gran revuelo que ha causado la opinión de Bernal, el deportista publicó varios mensajes en los que señalaba que no entiende por qué un deportista no puede hablar y estar presente en conversaciones relacionadas con temas políticos. “Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando”.

El periodista Guillermo Prieto, conocido popularmente como “Pirry” fue una de las personas que se expresó en su perfil de Twitter, luego de que Egan Bernal publicara su apoyo al candidato presidencial Fico Gutiérrez. El periodista mencionó que el deportista tiene derecho a expresar sus opiniones.

“Egan Bernal tiene el derecho a expresar sus opiniones políticas, acertadas, ingenuas, inteligentes o malinformadas, como todos nosotros. Eso no le quita nada de su calidad de deportista o ser humano, esté uno de acuerdo o no con él”, enfatizó.