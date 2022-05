“Tusa brava”: Carolina Ramírez por apoyo de Egan a Fico; le recordó que viene de abajo

La reconocida actriz colombiana no ocultó su tristeza por la decisión que tomó el vigente campeón del Giro de Italia.

Egan Bernal, que sigue recuperándose luego del grave accidente que sufrió en enero pasado, sorprendió este miércoles a todos sus seguidores y confirmó que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 29 de mayo.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. No puede haber más odio”, precisó. inicialmente.

Luego, agregó: “No se puede sembrar más odio entre las clases sociales. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona que cree que nos merecemos un cambio”.

Tras este anuncio, el ciclista zipaquireño del Ineos Team recibió todo tipo de comentarios en las distintas redes sociales. Incluso, varios personajes de la farándula nacional comentaron su publicación.

Carolina Ramírez, recordada por su papel de Yeimy Montoya en La reina del Flow (Caracol Televisión), no ocultó su tristeza por la decisión que tomó el vigente campeón del Giro de Italia y aseguró que está entusada.

Igualmente, la reconocida actriz vallecaucana manifestó que le parece insensato que Bernal apoye al exalcalde de Medellín en los comicios presidenciales, puesto que este afirma estar del lado del pueblo.

“Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y está con el pueblo”, escribió la artista en Twitter, donde constantemente comparte sus opiniones sobre la coyuntura política del país.

Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo. https://t.co/ZOeVQAD1Ze — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 18, 2022

Cabe recordar que Ramírez nunca ha ocultado su cercanía con las ideologías y posturas que promulga el Pacto Histórico. Asimismo, hace unas semanas confirmó que se unió oficialmente junto a otros actores de manera activa a la campaña electoral de Gustavo Petro.

Además de la caleña, los artistas que decidieron apoyar al líder de la Colombia Humana en la carrera por llegar a la Casa de Nariño son Julián Román, Fabio Rubiano, Diego Trujillo, Ernesto Benjumea, Elkin Díaz y Marcela Valencia, entre otros.

“Los colombianos merecemos igualdad de oportunidades y una política que le apueste a la vida, por eso el cambio debe ser con TODOS y para TODOS. Creo en el Pacto y tengo la confianza de que podemos cambiar el presente de este país”, puntualizó la actriz en aquel momento.

Los y las colombianas merecemos igualdad de oportunidades; una política que le apueste a la vida y por eso el cambio debe ser con TODOS y para TODOS. Creo en el pacto y tengo la confianza de q podemos cambiar el presente de este país 🇨🇴🤍#Súmatealcambio pic.twitter.com/HSaa6hO1i5 — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 3, 2022

Ante estas declaraciones de respaldo, el candidato Federico Gutiérrez le respondió rápidamente al campeón del Tour de Francia 2019 y le agradeció por apoyar su campaña. Además, le prometió que no va a defraudar su confianza.

“¡Gracias, Egan Bernal por tu apoyo! No defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima y puedan cumplir sus sueños. ¡Qué orgullo!”, indicó el antioqueño.

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que hace algunas semanas, antes de viajar a Europa, aseguró que no podía ocultar su preocupación por el momento que atravesaba el país.