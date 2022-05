Confidenciales Enrique Peñalosa reacciona a voto de Egan Bernal por Federico Gutiérrez

A través de su cuenta en Twitter, el ciclista colombiano Egan Bernal anunció este miércoles su apoyo al candidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... (...) No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país”, fue el mensaje que compartió Egan Bernal en la citada red social.

Inmediatamente, las reacciones no se hicieron esperar y Enrique Peñalosa, exprecandidato a la Presidencia y quien apoya a Gutiérrez, se pronunció al respecto. Pidió que se dejen de lado los odios en el país y que, por el contrario, exista unión entre los ciudadanos para construir el futuro.

“Egan dice una cosa clara: en nuestro país, que amamos, en el que hemos sufrido tanta violencia, no puede haber más odio. No inventemos odio a supuestos “oligarcas”, ni odio a “exguerrilleros”, ni a ningún colombiano o grupos de colombianos. Unámonos y construyamos”, fue el mensaje de Peñalosa, también en Twitter.

Quien también reaccionó a lo manifestado por el deportista fue Federico Gutiérrez, quien le agradeció el apoyo manifestado y le prometió “unir a Colombia”.

“Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo”, dijo el candidato presidencial.