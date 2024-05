El lobby que hizo Sandra Ortiz en el Congreso, buscando que se aprobaran las polémicas reformas del Gobierno

Tras las explosivas revelaciones de Sneyder Pinilla contra Sandra Ortiz en SEMANA, en los pasillos del Congreso recuerdan que la consejera para las regiones estuvo activa impulsando las reformas a la salud y a las pensiones, aunque eso no generó suspicacia por su labor en el Gobierno. Ahora creen que todo tiene sentido, porque la vieron hablando con varios congresistas para asegurar los votos. Lo que más ha llamado la atención es que, entre lunes y martes de la semana pasada, Ortiz estuvo buscando insistentemente a Iván Name en la presidencia del Senado, pero no lo encontró. No se sabe si se dio esa reunión. ¿Ella sabía lo que se venía? En redes le han recordado, como una ironía, que impulsó la consulta anticorrupción con Claudia López y hasta pidió cadena perpetua para los corruptos.