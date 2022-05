Confidenciales “No defraudaré la confianza que me das”: Fico agradeció el apoyo de Egan Bernal para elecciones

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, agradeció este 18 de mayo la confianza depositada por el ciclista colombiano Egan Bernal, quien confesó en su cuenta de Twitter que el próximo 29 de mayo votará por el exalcalde de Medellín para que sea el reemplazo del presidente Iván Duque.

“Gracias, Egan por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. ¡Qué orgullo!”, fue el mensaje con el que Fico agradeció el apoyo de Bernal a su campaña.

Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños.

Que orgullo 🇨🇴🙏🏻 https://t.co/ikAFHR4bh3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2022

En su publicación en la red social, el campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021 aseguró que se decidió por Gutiérrez: “Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato”.

“Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, y Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir”, escribió el pedalista de Zipaquirá.

Luego añadió: “Espero que Fico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. Egan está con Fico”.