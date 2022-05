El candidato del Pacto Histórico no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento con respecto a este tema.

El retuit de Petro que demuestra que no es ajeno a la decisión de Egan Bernal de votar por Federico Gutiérrez

Egan Bernal, que sigue recuperándose luego del grave accidente que sufrió en enero pasado, sorprendió este miércoles a todos sus seguidores y confirmó que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales, que se realizarán el domingo 29 de mayo.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el corredor del Ineos Team compartió las razones por las cuales está apoyando al exalcalde de Medellín. Asimismo, explicó que el país necesita un líder que una a la ciudadanía.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. No puede haber más odio”, precisó inicialmente.

Luego, agregó: “No se puede sembrar más odio entre las clases sociales. No soy de extrema derecha ni de extrema izquierda. Soy una persona que cree que nos merecemos un cambio”.

Pese a que sigue sin pronunciarse oficialmente, el candidato Gustavo Petro dejó ver en Twitter que no es ajeno a la decisión que tomó el pedalista colombiano y compartió un trino en contra de INEOS, empresa que patrocina al equipo en el que compite Bernal.

El mensaje, que fue publicado originalmente por un seguidor del Pacto Histórico, indica que la compañía británica promueve la explotación del fracking y que se beneficia económicamente de esta práctica.

“INEOS es la empresa que le paga el sueldo a Egan Bernal. INEOS se dedica a la exploración y explotación petrolera promoviendo el uso del ‘fracking’, que defiende Fico Gutiérrez y que rechaza el Pacto Histórico. Escribe INEOS y fracking en un buscador. ¿Me entiendes?”, dice la publicación.

INEOS es la empresa que le paga el sueldo a @Eganbernal. INEOS se dedica a la exploración y explotación petrolera promoviendo el uso del FRACKING que defiende @FicoGutierrez y que rechaza el @PactoCol. Escribe Ineos y fracking en un buscador. ¿Me entiendes? @PactoLiberal pic.twitter.com/BN7xzdZXtL — Ernesto Velasco (@E_VelascoChaves) May 18, 2022

Tras revelar su voto, el ciclista zipaquireño del INEOS Team recibió todo tipo de comentarios en las distintas redes sociales. Incluso, varios políticos y senadores comentaron su hilo en Twitter.

Gustavo Bolívar, congresista del Pacto Histórico y mano derecha de Petro, no le prestó mayor importancia a las declaraciones del campeón del Tour de Francia 2019 y puntualizó que solo se trata de un simple voto.

“El de Egan es solo un voto. Respeten su opinión y concentrémonos en pedalear por los 12 millones que necesitamos para ganar en primera vuelta. Estamos cerca. Vamos a las calles y a tocar puertas para consolidar el triunfo”, sentenció.

Ante este respaldo, Federico Gutiérrez le respondió rápidamente al corredor del INEOS Team y le agradeció por apoyar su campaña. Además, le prometió que no va a defraudar su confianza.

“¡Gracias, Egan Bernal, por tu apoyo! No defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima y puedan cumplir sus sueños. ¡Qué orgullo!”, indicó el antioqueño.

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que hace algunas semanas, antes de viajar a Europa, aseguró que no podía ocultar su preocupación por el momento que atravesaba el país.