Confidenciales Margarita Rosa se sinceró y reveló por qué no le aconseja a nadie votar por Petro

Margarita Rosa de Francisco, que ha estado bastante activa en las redes sociales durante los últimos meses, nunca ha ocultado su cercanía con las posturas políticas del Pacto Histórico y confirmó recientemente que votará por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales.

La artista, sin embargo, aprovechó la coyuntura que vive actualmente el país para puntualizar que no se siente capaz de decirle a nadie por quién debe votar. Asimismo, señaló que esa es una decisión personal y que cada ciudadano debe mirar cuál es el candidato que más le gusta.

“No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí. Es del único voto que me puedo hacer responsable”, manifestó inicialmente la reconocida actriz en Twitter, donde comparte sus diferentes opiniones constantemente.

Frente a las críticas que recibió por estas declaraciones, la presentadora vallecaucana puntualizó que desea un verdadero cambio para Colombia, pero recalcó que nunca ha sido buena para dar consejos y menos de política, ya que (según ella) no sabe mucho de este tema.

“Mi problema es que no me atrevo a dar consejos sobre nada, y menos en política porque no tengo el conocimiento suficiente. El deseo de cambio sí que lo tengo. Y en primera”, agregó Margarita Rosa, tras los cuestionamientos que le escribió un seguidor.

Por último, la artista colombiana concluyó: “Mi apoyo sigue firme. Llevo ya bastante tiempo aquí compartiendo mi afinidad con las ideas de Petro y también las de Francia. Si se fija, he puesto esta cuenta al servicio de quienes creen en su proyecto. Me he tragado los sapos en seco. Los que leen son adultos y deciden solos”.

