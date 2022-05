Federico Gutiérrez le envía mensaje potente a Egan Bernal a través de SEMANA

Durante los últimos días, el ciclista colombiano Egan Bernal ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de que votará en las próximas elecciones presidenciales por el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez”, fue el mensaje en la cuenta de Twitter de Egan que se convirtió en el tema central de conversación a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia.

Ante este anuncio, el candidato a la presidencia de Colombia no esperó en responderle personalmente al ciclista colombiano y le envió, en entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, un sentido mensaje en agradecimiento a su apoyo en esta carrera presidencial.

“Egan, te quiero dar las gracias, de verdad, por la confianza. No vamos a defraudar esa confianza tuya ni la de ningún colombiano. Lo que has dicho sobre que tenemos que unir a Colombia es lo que debemos hacer. Cuando dices “no más discursos de odio”, tienes toda la razón y lo compartimos. El deporte es una oportunidad de vida y vamos a apostarle mucho más para que los jóvenes colombianos y los niños cumplan sus sueños. Debes seguir dando ejemplo a todos, obteniendo más triunfos”, aseguró Gutiérrez.

Así mismo, el candidato expresó una profunda admiración y respeto hacia uno de los ciclistas más importantes no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Gutiérrez señaló que Egan Bernal es uno de los símbolos colombianos que más ha traído alegrías al país.

“Egan es un símbolo de esos colombianos que han escalado montañas hasta llegar a la cima, partiendo desde la base, sin nada, teniendo empeño y entendiendo que las cosas en la vida se ganan es luchando. A Egan nadie le regaló nada. Eso es de Egan, de su familia, de lo que él hizo y de sus esfuerzos. Y más ahora con el accidente que tuvo y ver el ejemplo de lo que es Egan. Recuerdo la entrevista que usted le hizo, Vicky, y me emocionó mucho ver a Egan, cómo se convirtió en un símbolo para los colombianos y para los jóvenes, no solo por ganar el Tour, sino por lo que es como persona, como ser humano, preocupado por su país. Yo sí le agradezco a Egan. ¿Le puedo mandar un mensaje por aquí? No he podido hablar con él…” señaló para SEMANA.

Por su parte, el corredor del INEOS Team sigue manifestando su apoyo al 100 % para este candidato. Este sábado, por medio de su cuenta de Twitter, compartió la portada de SEMANA sobre la entrevista que le realizó Vicky Dávila a Federico Gutiérrez, y agregó como comentario “Nos unimos o nos jodemos”.

“NOS UNIMOS O NOS JODEMOS” pic.twitter.com/B02vxELyeH — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 21, 2022

Cabe recordar que este no ha sido el único anunció que ha hecho el ciclista en defensa del candidato Gutiérrez. En días pasados, causó controversia en su perfil oficial de Twitter por algunos comentarios en donde arremetió en contra de aquellas personas que consideran positiva la continuación del actual gobierno.

“Si Fico es Duque 2. Se podría decir que... El “viejito” es Trump 2 ? Y Petro es Chávez 2?”, se lee en el mensaje del ciclista colombiano.

Si Fico es Duque 2.

Se podría decir que...

El “viejito” es Trump 2 ?

Y Petro es Chávez 2 ? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 21, 2022

Las críticas han sido parte del pan de cada día para Bernal. Los mensajes sobre el corredor que ha ganado Giro de Italia y Tour de Francia han cambiado de elogios a burlas, críticas y hasta amenazas, pero aun así se sigue manteniendo firme con su decisión.

No obstante, sí ha expresado sentirse ofendido con los mensajes recibidos y aseguró que no es por dinero que ha revelado ser partidario del candidato Gutiérrez: “Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA”.