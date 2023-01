¿Mensaje para la UCI? Nairo Quintana aseguró que es “un corredor honesto” que siempre ha “respetado las reglas”

El ciclista colombiano Nairo Quintana negó este miércoles las “especulaciones” sobre su posible retiro, después de ser descalificado del pasado Tour de Francia por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por un positivo en tramadol, asegurando que es, y “siempre” ha sido, un corredor “honesto”, por lo que seguirá “hasta que el cuerpo y la mente resistan”.

“Tengo muchos nervios. Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. La vida de un ciclista, sin importar si es líder, gregario o miembro de un equipo World Tour, es símbolo de lucha. Somos luchadores y todos, sin importar nuestros logros, hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad. Yo no soy la excepción. Me considero un luchador”, comenzó su intervención el colombiano en una rueda de prensa.

El corredor, de 32 años y ganador de La Vuelta (2016) y el Giro de Italia (2014), agradeció el apoyo de familia, compañeros y entrenadores, a pesar del “ambiente enrarecido” de las últimas semanas y la “inexplicable muralla” que se ha levantado entre sus “posibilidades de competir” y sus “deseos de seguir haciéndolo”.

Nairo Quintana en su rueda de prensa en Bogotá. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Estoy en muy buena forma para seguir, no me rindo y sigo hacia delante. Voy a seguir batallando por competir y continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido. En mis más de 260 controles ‘antidoping’ en los últimos diez años no he tenido problemas. Desde que soy profesional he respetado las reglas, competido con integridad y honrando el juego limpio”, destacó un vehemente Quintana ante momentos de “incertidumbre”.

El colombiano aún no tiene equipo para volver a la competición, pero insistió en que sigue preparándose para “dar lo mejor en la carretera”. “Mi palmarés me avala. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal y sentir la exigencia de responder a un equipo. Lo necesito, la competición está en mí. Pero también necesito un mejor ambiente para estar tranquilo y concentrado”, relató.

Nairo Quintana seguirá escuchando ofertas. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Por ahora, quiero seguir sobre el ‘caballo de acero’ y escribir más capítulos en la historia del ciclismo colombiano y de Nairo Quintana. Me sigo preparando, esperando el momento justo para volver a la competición. Pienso que sigo y estoy preparado para seguir representando a mi país y triunfando en las mejores carreras del mundo, en algún equipo de máxima categoría”, concluyó el corredor, que sigue en negociaciones para concretar su futuro más inmediato.

Nairo Quintana fue declarado culpable de haber infringido el Reglamento Médico de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por una presencia de la sustancia tramadol en competición, entonces en el equipo Arkéa Samsic, y fue sancionado con la descalificación y una multa de 5.000 francos suizos. La UCI sancionó, con la ratificación ahora del TAS, a Quintana de los resultados obtenidos en el último Tour de Francia, donde acabó sexto en la general y fue segundo en la etapa con final en el Col du Granon.

Próximamente viajará a México y después a Europa. - Foto: Juan Carlos Sierra

Para ofrecer esta rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana viajó esta madrugada desde Medellín y se presentó ante los periodistas que lo esperaban sobre las 9:40 a. m. Una vez se subió a la tarima, tomó el micrófono para leer su discurso y dejar claro que no se retirará del ciclismo profesional.

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa para encargarse personalmente de las negociaciones.

*Con información Europa Press.