“Soy primíparo”: Nairo Quintana, un ejemplo a seguir; reveló la carrera que está estudiando en la universidad

Ante los rumores sobre un posible retiro del ciclismo profesional, Nairo Quintana ofreció este miércoles -25 de enero- una rueda de prensa para aclarar su situación. El ciclista colombiano, que el 4 de febrero cumplirá 33 años, dejó claro que no está pensando en dejar la bicicleta y por eso ya tiene planes para este 2023.

Para ofrecer esta rueda de prensa en Bogotá, Quintana viajó esta madrugada desde Medellín y se presentó ante los periodistas que lo esperaban sobre las 9:40 a. m. Una vez se subió a la tarima, tomó el micrófono para leer su discurso.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera”, dijo el pedalista boyacense, confirmando que seguirá en el profesionalismo.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta; quiero esto, lo necesito, porque la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello”, agregó.

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa en febrero para encargarse personalmente de las negociaciones. También hará una visita a México para atender asuntos personales.

“Sigo hablando, haciendo puentes y tengo que viajar para sentarme con algunos de ellos y hablar para el futuro. Tuve la oportunidad de hablar con algunos equipos junto con mi manager y no se llegó a la negociación y por eso haré un viaje en febrero para ver lo que se puede concretar”, indicó.

Nairo Quintana en su rueda de prensa en Bogotá. - Foto: Juan Carlos Sierra

En la ronda de preguntas, Nairo Quintana aprovechó para contar que actualmente se encuentra estudiando en la universidad y recibió una ovación por parte de los asistentes, porque esto demuestra que es todo un ejemplo a seguir. “Los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de compartir, me han brindado sus mensajes de apoyo”.

“Y así como la afición colombiana, también son los que me invitan a seguir porque saben cómo soy, quién soy y, sobre todo, todas mis fortalezas físicas y mentales”, añadió.

Además, dijo que se está “preparando en todos los ámbitos de la vida” y por eso tomó la decisión de entrar a la universidad. “Quiero contarles que estoy estudiando, que inicio un semestre más de contabilidad en la universidad Sergio Arboleda”.

Al estar centrado en su carrera deportiva, se ve beneficiado por el centro educativo: “Priorizando nuestro desempeño y desarrollo deportivo” para “poder tener una gran preparación académica a futuro”.

“Entro a segundo semestre, soy primíparo”, dijo con algo de humor antes de generar aplausos.

Nairo Quintana en rueda de prensa en Bogotá. - Foto: Juan Carlos Sierra

La situación de Nairo

A lo largo de su carrera ha ocupado varios podios importantes, pero los más recordados son el primer lugar en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

También, en 2013, en su segunda temporada en el Movistar Team, fue segundo del Tour de Francia, mismo puesto que ocupó en 2015; en 2016 fue tercero. Además, en 2017 se volvió a subir al podio del Giro de Italia, ubicándose en el segundo lugar.

Su presentación destacada más reciente fue en julio de 2022, cuando corrió el Tour de Francia de 2022. Lastimosamente, a los pocos días se generó una gran polémica en torno al ciclista colombiano por cuenta de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por el uso de tramadol.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La UCI sancionó al corredor de 32 años el pasado 17 de agosto y le impuso una multa de 5.000 francos suizos (5.000 dólares estadounidenses) “por una infracción de la prohibición del uso de tramadol en competición”. Además, quedó descalificado del Tour de Francia 2022, competencia en la que había terminado sexto en la clasificación general. Esto afectó al equipo francés, pues perdió un total de 455 puntos.

En medio de su defensa, llevando el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el Arkéa decidió no renovar el contrato de Nairo. El TAS entregó su decisión final el pasado jueves 3 de noviembre y determinó acatar la sanción de la Unión Ciclista Internacional.

Después de toda esta novela, Nairo Quintana terminó el 2022 sin un equipo y en lo corrido de 2023 se encuentra solucionando su futuro.