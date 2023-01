Nairo Quintana y su discurso completo aclarando su futuro deportivo: “No me rindo”

Esta semana se generaron todo tipo de emociones por un rumor sobre el posible retiro de Nairo Quintana del ciclismo profesional. Ante tantos comentarios, a sus casi 33 años, edad que cumple el próximo 4 de febrero, el ciclista colombiano ofreció este miércoles 25 de enero una rueda de prensa para aclarar su situación.

A lo largo de su carrera ha ocupado varios podios importantes, pero los más recordados son el primer lugar en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

También, en 2013, en su segunda temporada en el Movistar Team, fue segundo del Tour de Francia, mismo puesto que ocupó en 2015; en 2016 fue tercero. Además, en 2017 se volvió a subir al podio del Giro de Italia, ubicándose en el segundo lugar.

Su presentación destacada más reciente fue en julio de 2022, cuando corrió el Tour de Francia de 2022. Lastimosamente, a los pocos días se generó una gran polémica en torno al ciclista colombiano por cuenta de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por el uso de tramadol.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La UCI sancionó al corredor de 32 años el pasado 17 de agosto y le impuso una multa de 5.000 francos suizos (5.000 dólares estadounidenses) “por una infracción de la prohibición del uso de tramadol en competición”. Además, quedó descalificado del Tour de Francia 2022, competencia en la que había terminado sexto en la clasificación general. Esto afectó al equipo francés, pues perdió un total de 455 puntos.

En medio de su defensa, llevando el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el Arkéa decidió no renovar el contrato de Nairo. El TAS entregó su decisión final el pasado jueves 3 de noviembre y determinó acatar la sanción de la Unión Ciclista Internacional.

Después de toda esta novela, Nairo Quintana terminó el 2022 sin un equipo y en lo corrido de 2023 se encuentra solucionando su futuro. Precisamente, el ‘cóndor de Boyacá' se refirió a su carrera deportiva y le entregó una buena noticia a sus seguidores.

Nairo Quintana durante la rueda de prensa en Bogotá - Foto: SEMANA

Discurso completo de Nairo Quintana

“La vida de un ciclista, sin importar si es líder o gregario, miembro de un importante equipo World Tour o de una humilde escuadra profesional, es sinónimo de lucha. Quienes hemos sido formados bajo la disciplina de este deporte en Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y muchas partes más de nuestro país, somos luchadores. Y todos, sin importar nuestros logros, hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad.

Yo no soy la excepción. Me considero un luchador, que ante todo, reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia.

Mi carrera como aficionado en Boyacá, como profesional en el equipo que me abrió las puertas, Colombia es Pasión, y posteriormente en Europa en las escuadras de Movistar Team y Arkea Samsic ha sido siempre pública. Siempre he tenido disposición para responder a cuestionamientos y pronunciarme ante las situaciones que me han parecido incorrectas hacia mí como persona, deportista y líder de equipo. En mi carrera deportiva he estado sometido a muchas pruebas de gran dificultad física y mental, siendo en todo momento consciente con la obligación de ser coherente en mis actuaciones frente al público que disfruta de mis victorias y sufre junto a mí en los más difíciles retos.

Nairo Quintana en el Tour de Francia - Foto: REUTERS

Gracias al apoyo de mis entrenadores y compañeros de equipo y al impulso que me dan los colombianos, he podido llegar a ser hasta hoy el ciclista colombiano y latinoamericano con más títulos de la historia, como el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, se suman otras 19 victorias en clasificaciones generales, así como muchas etapas y victorias más. Esto es fruto de la lucha, disciplina y esfuerzo diario, además de la motivación de todo un país.

Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante.

Soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia, al frío, al calor, a las caídas y a los raspones, pero también a levantarme y seguir pedaleando. La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan.

Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio.

Estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles pero los asumo con el apoyo incondicional de mi familia, soporte permanente en estos difíciles tiempos, y de mi equipo de trabajo que no ha dudado en ningún momento de mi honestidad y compromiso con el deporte limpio y con los más altos estándares éticos en el ejercicio de mi profesión.

Nairo Quintana mientras lee su discurso en Bogotá - Foto: SEMANA

Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio. Ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado, de mi fortaleza y desempeño en los últimos años, lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando en diferentes carreras.

Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello.

No puedo terminar esta intervención sin agradecer a las empresas, marcas y patrocinadores que permanecen a mi lado, firmes porque conocen mis actuaciones y lo que es Nairo Quintana como persona y deportista. También a los equipos colombianos que me han ofrecido un lugar privilegiado en su formación, sin embargo, mi interés es seguir poniendo en alto la bandera del país en las grandes carreras del mundo.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de nuevo a todos mis seguidores y fanáticos. El cariño de ellos ha sido fundamental en estos meses y lo he sentido en sus mensajes en todas las redes sociales, así como aquellos que me lo expresaron en carretera en los Gran Fondo, todo esto me llena y me recarga de mucha energía. Es lindo saber que la gente me aprecia y valora lo que he hecho.

Estoy convencido que de nuestras montañas saldrán los mejores talentos del ciclismo mundial, quienes leerán mi historia y se inspirarán en ella para salir a conquistar al mundo.

Yo por ahora quiero seguir con una bicicleta escribiendo más capítulos”.

Para ofrecer esta rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana viajó esta madrugada desde Medellín y se presentó ante los periodistas que lo esperaban sobre las 9:40 a. m. Una vez se subió a la tarima, tomó el micrófono para leer su discurso y dejar claro que no se retirará del ciclismo profesional.

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa para encargarse personalmente de las negociaciones.