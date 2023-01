Revelan la verdadera razón por la que ‘vetaron’ a Nairo Quintana en Europa; varios equipos tendrían que ver

Nairo Quintana, ciclista colombiano, sin duda alguna pasa por uno de sus momentos más difíciles como profesional. El corredor cafetero no encuentra equipo desde el año 2022 y esto parece haber repercutido bastante, pues en las últimas horas de este lunes se ha asegurado que estaría pensando en retirarse del deporte pedal.

De acuerdo con lo que reveló el periodista Lucho Escobar, Quintana ha tomado la decisión “de retirarse del ciclismo competitivo” a raíz de las dificultades que han surgido después de la descalificación. “Se cansó del maltrato de la UCI”, añade el director del programa Ciclismo en Grande.

SEMANA consultó con el equipo del ciclista y supo que este miércoles, en horas de la mañana, concederá una rueda de prensa para hablar de su situación y confirmar el siguiente paso que tomará en su carrera. Desde el entorno de Nairo aseguran que se trata de “especulaciones” y “rumores” a los que no se responderá hasta la atención a medios de comunicación.

Nairo Quintana posa para una foto junto a una fanática en Turquía - Foto: Getty Images

El ‘veto’ que lo aleja del deporte pedal

La gran polémica en la que se vio envuelto el año pasado por la sanción de la UCI por el uso del tramadol habría sido el comienzo de la pesadilla por la que pasa ahora el colombiano. Ante esto, y a pesar de haberse declarado inocente por esta polémica, el TAS ratificó la sanción y, de paso, dio para que el corredor que milito en el Arkéa fuera vetado en Europa por una organización compuesta por varias escuadras.

Dicha organización se trata del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), formado en 2007 por las escuadras AG2R Prévoyance, Agritubel, Bouygues Telecom, Cofidis, Crédit Agricole, Française des jeux y Gerolsteiner, todo esto con el objetivo de defender el ciclismo limpio.

De este conglomerado hacen parte varios equipos del World Tour, siendo nuevo de la primera división, 15 Proteams, de la segunda línea, y 13 Continentales.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en la etapa 20 del Tour de Francia 2022 - Foto: Getty Images

La máxima cabeza de esta organización, Roger Legeay, dio a conocer este lunes la verdadera razón por la que el boyacense se encuentra en la lista negra. “Dio positivo por tramadol dos veces durante el Tour de Francia y la Unión Ciclista Internacional (UCI) solo aplicó su reglamento aceptado por todos”, aseguró el presidente.

Sobre el tramadol, sustancia que condenó a Quintana, dijo: “El tramadol es peligroso para la salud y mejora el rendimiento, y en 2012 los médicos de los equipos del MPCC pidieron a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que lo incluyera en la lista de productos prohibidos. Nuestros médicos se han comprometido a no prescribir tramadol en competencias”.

Ante esto, Legeay tocó el tema del Movimiento por el Ciclismo Creíble, contó que “funciona con la voluntad de los equipos y se adhiere a una filosofía muy estricta. Por ejemplo, Arkea, miembro del MPCC, retiró a Nairo de la Vuelta a España y no le renovó su contrato. Hasta la fecha, ningún miembro se ha interesado en contratar al corredor. Ahora, nunca está de más decir que los equipos no tienen la obligación de contratar ciclistas, son los directores de escuadra los que deciden eso, no nosotros, es claro”.

Con respecto a la postura de la organización y de los equipos pertenecientes, se dijo que las “regulaciones internas no son flexibles, están hechas para ser aplicadas, y los miembros asociados cumplen sus principios de manera voluntaria”.

Por esta razón, Nairo se ha visto entre la espada y la pared, algo que parece no importar en este movimiento, pues se Legeay fue claro al decir que Quintana “no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”.

Nairo Quintana se despide del Arkéa después de tres años - Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que se pone sobre la mesa el tema del posible ‘veto’, pues Johan Bruyneel, exciclista y exdirector deportivo de Lance Armstrong, fue el encargado de denunciar este hecho que ha ido tomando fuerza con el paso de las semanas. “Sé de primera fuente que hay equipos que estaban interesados en Nairo Quintana y tienen que tener una invitación. Les dije: ‘Si coges a Quintana, no vas al Tour’, aunque no esté suspendido y puede pasar realmente”, afirmó en conversación con el pódcast La Movida.

“Este es el problema que tiene Nairo ahora. Tiene que ser un equipo WorldTour, hay que tener en cuenta que las invitaciones no son solo del Tour de Francia, son muchas. Ese es el problema que tiene Nairo, si no va a tener problemas con ASO. Aunque legalmente, y según los reglamentos de la UCI, no hay que lo impida correr cualquier carrera, hay otras regulaciones no escritas”, advirtió el excorredor belga.

Nairo Quintana permanece desde el pasado mes de octubre sin equipo para 2023. - Foto: Getty Images

Su padre habla

Casi una semana después, todo indica que Nairo Quintana anunciará en las próximas horas su retiro. Ante tantos rumores, Luis Quintana volvió a hablar sobre la situación del ciclista conocido como el cóndor de Boyacá. “No sé nada, justamente supe por los medios de comunicación y me estoy haciendo la misma pregunta”, indicó en el programa 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

“Nairo demostró su inocencia y no quiere dejarse quitar lo que tiene. Montó un proceso y luego eso está en camino, no se sabe nada y por eso algunos equipos le han cerrado las puertas”, agregó sobre toda la situación que vivió su hijo con la sanción de la UCI.

Además, dijo que no han “tenido el tiempo para hablar” sobre la noticia de su retiro y por eso no tiene “información exacta”. “Sé que él vive supremamente ocupado y no me gusta quitarle tiempo”.

Nairo Quintana, ciclista colombiano durante el Tour de Francia 2022. - Foto: Getty Images

Aunque no es lo que muchos colombianos quisieran, por lo que Nairo significa para el deporte nacional, para Luis Quintana sí “sería bueno” que diera un paso al costado. “En competencias como el Tour, Vuelta y Giro, eran 21, 22 días donde yo no dormía y vivía pensando en mis hijos porque es un oficio de mucho riesgo”

“Yo he intentado, les he sugerido a ellos, les he dicho que sepan administrar sus cosas y ya es el momento en que Nairo debería descansar, tiene sus negocios y compromisos. Ya les dio el gusto a los colombianos. Para mí sería bueno (retirarse), dedicarse a su esposa, hijos, a toda la familia”, agregó.