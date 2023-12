“Necesitamos apoyo de los directivos”: Linda Caicedo no se queda callada sobre la Liga Femenina en Colombia

Consolidación en el Real Madrid como una de las jugadoras más importantes, Mundial de Mayores en Australia y Nueva Zelanda, Mejor jugadora Women’s Revelations Cup, Golden Girl 2023 a mejor jugadora sub-21 del mundo, nominada al premio The Best de la Fifa y al premio Puskás por su gol con la Selección Colombia de mayores ante Alemania en la Copa del Mundo.

“Cuando estás en un Mundial, en esa instancia, nunca quieres perder, quieres llevar a tu selección a lo más alto. Pensaba mucho en mis compañeras que quizás están de salida y duele querer algo y que no te salga. Esa era mi tristeza de quedar hasta ahí. Hoy lo veo como una experiencia, creo que debemos aprender, el fútbol colombiano debe crecer, pero dimos hasta lo que se alcanzó, con los recursos y el apoyo”, dijo en Fifa sobre la participación histórica de las mujeres por primera vez alcanzando cuartos de final.

“No me veo jugando muchos mundiales o pocos. Los torneos que tenga los disfrutaré y creceré como deportista y persona. Nací en Villa Gorgona y es algo que llevaré donde sea y que me identifica. Es una ilusión jugar un mundial en mi país, sé que será inolvidable y espero que se me dé la oportunidad. El hecho de que sea en Colombia, que va a estar mi familia, mucha gente apoyándonos y sirve para nuestro fútbol femenino para que siga creciendo, que sea más vistoso y que la gente se dé cuenta de lo maravilloso que es nuestro país”, dijo con orgullo de su origen e ilusionada por conseguir el título mundial con la sub-20.