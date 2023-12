Néstor Lorenzo revela lío con jugadores en cada convocatoria de la Selección Colombia: “me meten en un problema”

Muestra del arduo trabajo que viene realizando y dando resultados, es el aprovechamiento de fechas para realizar juegos amistosos que le sirvan para ver jugadores que no acostumbra llamar. En esta oportunidad, que tiene dos duelos ante Venezuela y México, respectivamente, usó jugadores de la liga local y algunos internacionales que le llaman la atención.

En la previa del duelo ante la ‘vinotinto’, programado para este 10 de diciembre desde las 6:00 p.m., habló precisamente del llamado de esos jugadores que no están normalmente en el radar , pero que para el argentino podrían llegar a ser tenidos en cuenta en la competencia oficial.

“Cuánto más amplio sea el abanico de posibilidades es mejor, me meten en un problema los muchachos, porque en cada convocatoria, el número de convocados es limitado , pero bienvenidos sean”, explicó sobre el lío en que lo ponen sus dirigidos al estar en tan buen nivel en cada uno de sus equipos.

“La importancia de estos partidos más que nada es para darle minutos a esos jugadores que no han tenido la oportunidad en juegos de Eliminatoria, es importante tenerlos 10 o 12 días, que compitan y verlos en acción con la camiseta amarilla de la Selección”, remarcó.

Además, contó partes de sus objetivos a la hora de llamar a jugadores que no han tenido experiencia con el seleccionado mayor: “Que entiendan los códigos, la idea de juego y cómo se maneja la concentración. Hay chicos que están por primera vez. Es una oportunidad para decirles que están para competir”.

Experiencia y juventud

A la par de que Lorenzo llamó jóvenes, también le dio la oportunidad a un referente para volver a vestirse con la camiseta Tricolor y no sentirse alejado del proceso. Se trata de David Ospina, quien se mostró sumamente feliz de volver a hacer parte de la nómina que representa el país.

“Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento como un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. A seguir aportando, siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar”, señaló.

Ospina había sufrido una lesión en Arabia, donde se desempeña desde hace un par de años, tras superarla, apuntó a qué necesita para regresar a su mejor nivel: “Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia”.