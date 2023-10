Néstor Lorenzo se para en la raya por James Rodríguez y le manda contundente mensaje al técnico de São Paulo

Juan Guillermo Cuadrado, John Janer Lucumí, Yerri Mina, Jefferson Lerma, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Stefan Medina y Diego Valoyes son los jugadores que presentaron problemas físicos y no pudieron llegar a la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para enfrentar a Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito.

“Esperando a los muchachos, que terminen bien. No es típico que pasé lo que pasó. Entre fecha y fecha, incluso en la anterior con la cancha que nos presentaron en Santiago. 6 lesionados en un partido, 2 nuestros y 4 de Chile. Mirar para adelante, trabajar en grupo y equipo para tapar cualquier quiebre en el andar cotidiano. Esperemos que se recuperan pronto y los que vengan cumplan de la mejor manera”, indicó con Javier Hernández Bonet.

Marcelo Bielsa fue claro al señalar que al Metropolitano de Barranquilla no vendrá a esconderse. Los charrúas solo tienen un punto menos que Colombia y deben buscar un buen resultado para ir a casa a enfrentar al líder de la tabla, Brasil.

Otro de los temas tocados fue el de James Rodríguez que suma 416 minutos con São Paulo, Hace poco, su técnico en el equipo brasileño, Dorival Júnior, aseguró que tenía planes de trabajo específicos con el 10 colombiano. Sin embargo, no los podrá llevar a cabo teniendo en cuenta la convocatoria a la Selección.

“Tenemos algunas posibilidades de entrenar en diez días del 8 al 17 de octubre. Lo duro es que vamos a perder jugadores como James, que llegó, trabajó poco y, de repente, cuando podemos acelerar el proceso, se va a la Selección. Es natural, es un mérito, pero para él sería muy importante estar con nosotros. Cuando regrese, de repente ya no tiene la carga de trabajo que estemos usando en el equipo. Entonces, se requiere un nuevo proceso para acelerar el condicionamiento. Estamos trabajando en esto con James”, declaró.

Néstor Lorenzo respondió a su declaración.

“Es normal cuando uno está en un club, se le va el jugador 10 o 15 días a la Selección y lo está trayendo de a poco. A James no lo pusimos de golpe a quemarlo o hacerlo fundir en los primeros partidos, lo fuimos llevando de a poco. El trabajo fue conjunto por el buen del jugador y los equipos, no por haber hablado con el técnico, en eso no puedo decir nada, él defiende sus intereses y tiene derecho a reconocer que la venida de James le interrumpe un proceso que está haciendo con él, está creciendo, cada vez mejor y estoy contento con eso”, finalizó con Bonet.