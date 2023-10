“Ni siquiera han iniciado una indagación”, presidente de Patriotas llama la atención sobre la pasividad de Dimayor ante posible amaño de partidos

Boca Junior venía de perder con Barranquilla y Atlético. Desde el principio, dice Guzmán, el encuentro presentó anomalías. Aunque era local, el Deportes Quindío no se celebró el encuentro en el Estadio Centenario de Armenia, sino en casa del rival, justo para una definición.

“Había concierto como por variar y no tenían estadio disponible en Armenia. El estadio alterno era el de Pereira y jugaba”, dicen desde Dimayor.

“No pedimos condenas o responsabilidades. Estos hechos preocupantes no se deben convertir en eventos que se consideren normales o triviales. Deben investigarse por las autoridades como la comisión disciplinaria del campeonato. Ni siquiera han iniciado una indagación”, señala Guzmán.

“Eso lo hacen cuando el evento genera sospecha o preocupación. Molesta que las autoridades aquí no hagan nada”, argumenta.

Boca Juniors de Cali vs Quindío | Foto: DIMAYOR

No es la primera vez que Boca se ve envuelto en un escándalo. Alejandro Guerrero, extécnico de la institución, hizo en una rueda de prensa, justo después del juego con Quindío también y quedar penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

“Creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, pero la situación del amaño de partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. No me estoy inventando nada, se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco: él les puede manifestar lo mismo, que son cosas extrafutbolísticas y que han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mías”, señaló.