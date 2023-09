Presidente de Dimayor le contestó a los que hablan de amaños y confesó que sí hay “alarmas”

“Hemos tenido alertas sobre partidos del torneo de la B básicamente y donde se han tomado acciones de iniciar procesos de investigación que no son fáciles porque no siempre tenemos los mecanismos para eso”, explicó.

Al no tener las herramientas jurídicas suficientes en busca de pruebas de posibles amaños, la Dimayor tiene “un convenio con la Fiscalía para que nos ayude del punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas dentro de nuestro fútbol. Se contamina y no es lo ideal. Sí ha habido alertas pero no con las últimas goleadas”.