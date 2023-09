Dimayor explica en SEMANA la situación de los jugadores del FPC, ¿accederán a las peticiones de MinTrabajo?

El pasado 11 de septiembre, el Ministerio del Trabajo informó que iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto han sostenido una negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), desde hace cuatro años.

Este 18 de septiembre hay asamblea extraordinaria en la máxima entidad del balompié nacional para el direccionamiento y los pasos a seguir desde la Dimayor.

SEMANA.: ¿Pretenciones de DIMAYOR en su asamblea extraordinaria tras la resolución del Ministerio del Trabajo de formular cargos contra la FCF y Dimayor por negarse a negociar un acuerdo colectivo con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales?

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor (F.J.).: Lo primero es hacer un análisis que ya hemos hecho, profundo y desde el punto de vista jurídico, de cuál es la situación, nuestras vías legales. Es decir, una evaluación de la situación desde el punto de vista de lo más conveniente. Definitivamente, eso es lo que haremos hoy para tomar una decisión colectiva. Cuando hablo de recursos son los de ley contra estas actuaciones.

SEMANA.: ¿Qué piensan de esa decisión del Ministerio del trabajo? ¿Cómo lo toman?

F.J.: Hay que resaltar el esfuerzo del Ministerio para crear un ambiente de diálogo, a eso hay que darle prioridad. Hay mecanismos como el que está presentando el Ministerio de presionar un poco a las partes y para que el diálogo se vea. Lo entendemos como una presión normal para llegar a un ambiente de diálogo donde el Ministerio ha estado desde el comienzo y su voluntad es colaborar y crear esos espacios.

SEMANA.: Ustedes alegan que no son los empleadores

F.J.: No somos desde el punto de vista jurídico los empleadores y el Ministerio lo ha dicho en sus resoluciones. Pero todos queremos lo mismo, el bienestar de los jugadores, mejorar las condiciones laborales de los jugadores y trabajamos por el bien del ecosistema del fútbol y el producto mismo. Entre mejor ambiente laboral y mejores jugadores, tendremos una mejor competencia. Hay que ver como encontramos coincidencias en las que podamos trabajar y no necesariamente en una convención colectiva.

SEMANA.: ¿Qué piensan de las peticiones de los jugadores?, sobre todo participación económica en los derechos de TV y las mejoras de salud.

F.J.: Participar en la planeación del campeonato, horarios, temas jurídicos como el código único disciplinario, estatuto del jugador, temas económicos que se mezclan con el tema laboral y ahí los clubes no están de acuerdo con el tema de los derechos de televisión, tema de imagen de los futbolistas, boletas para partidos de Colombia. Cosas que realmente hemos visto que no influyen en las condiciones laborales. En el tema de las obligaciones laborales se cumple al pie de la letra por parte de los clubes, reconocemos circunstancias coyunturales desde el punto de vista financiero y eso cada día mejora más y eso es a lo que tenemos que apuntarle, que se cumpla estrictamente. Lo otro son situaciones un poco de mejorar las condiciones de salud prepagada, etc., que se podrían trabajar, pero en ese momento desde el punto de vista financiero, los clubes están saliendo de años muy complejos.

SEMANA.: ¿De esos puntos que se puede llevar a cabo, ceder desde la Dimayor?

F.J.: Varios como lo que implica el campeonato, la liga y su organización, horarios, tal vez lo del estatuto, código único disciplinario del jugador con las condiciones que la FIFA pone se podría uno a sentar y hablar. La relación que tenemos como Dimayor, Acolfutpro y futbolistas. Son varias cosas en las que nos podemos poner de acuerdo para crear mejores condiciones laborales para los jugadores.

SEMANA.: ¿Darle participación a los jugadores en los derechos de televisión es viable?

F.J.: No, eso no es viable porque realmente el fútbol en Colombia viene de un desarrollo que está un poco atrasado desde el punto de vista económico con respecto a otros países del mundo. No se puede comparar el tema financiero de la liga colombiana con la liga española. No es comparable y los esfuerzos que se han hecho por parte de los clubes no han surtido los efectos que se quieren financieramente y estamos en un proceso de estabilización financiera y lo primero es buscar recursos para que el fútbol pueda subsistir.

SEMANA.: ¿Ustedes han considerado pagar la multa que anuncia el Ministerio del trabajo en vez de negociar?

SEMANA.: Se habla de vetos en el Fútbol colombiano ¿ustedes qué responden a eso?

F.J.: No, yo creo que algunos años atrás de pronto hubo algún tipo de comunicación entre clubes que pareciera que estuvieran vetando jugadores, pero todos los futbolistas que de alguna manera se quejaron de ese tema, todos han podido jugar en el fútbol colombiano y han encontrado trabajo aquí y en el exterior. Esos vetos no existen hoy en día.

SEMANA.: “Ese tipo de comunicación entre clubes”, como le dice usted, ¿es el famoso G8?, se habla que por ejemplo los equipos grandes se ponen de acuerdo para no recibir a ciertos jugadores

F.J.: No, eso no es así. Los jugadores tienen la libertad laboral de ejercer su profesión sin limitaciones ni vetos y definitivamente los jugadores que son buenos y han rendido, que son jugadores profesionales, también como seres humanos tienen cabida en el fútbol profesional sin vetos ni restricciones. Yo lo garantizo como institución que agrupo a los clubes y que de alguna manera veo el comportamiento diario del tema contractual y de relación. No he notado que esos vetos existan.

SEMANA.: ¿Qué hacen desde la institución para garantizar que no haya vetos?

F.J.: Tenemos lineamientos jurídicos y deportivos para sancionar.

SEMANA.: La tendencia de las goleadas lleva a pensar en amaños de partidos. ¿Qué responden desde Dimayor?

F.J.: Definidamente, tenemos dos mecanismos importantes para que estén alertas sobre algunos encuentros. Hemos tenido alertas sobre partidos del torneo de la B básicamente y donde se han tomado acciones de iniciar procesos de investigación que nos son fáciles porque no siempre tenemos los mecanismos para eso y precisamente por eso tenemos un convenio con la Fiscalía para que nos ayude del punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas dentro de nuestro fútbol. Se contamina y no es lo ideal. Sí ha habido alertas pero no con las últimas goleadas.

SEMANA.: ¿A qué tipo de alertas se refiere?

F.J.: Las apuestas que se están monitoreando permanentemente.

SEMANA.: ¿Las casas de apuestas han propiciado eso? ¿Han afectado el juego limpio?

F.J.: No creo, creo que son responsables. Todo ese tema de las apuestas está autorizado por la ley, está regulado y genera además una cantidad de recursos para la salud. La responsabilidad de las casas es clara, el trabajo es permanente con la Dimayor, los patrocinadores y otras casas de apuestas. Nosotros como institución capacitamos desde el punto de vista integridad, jurídico con el convenio de la Fiscalía sobre las alertas para ejecutar los proyectos.

SEMANA. También hablarán sobre el fútbol femenino ¿cómo avanza la liga 2024?

F.J.: Tenemos una reunión con la Ministra del Deporte a las 10 antes de la asamblea, ella va a expresar la voluntad del gobierno de apoyar la liga profesional femenina y desde los clubes, ellos expresarán la dificultad desde el punto de vista financiero para una liga femenina continua. Esa es la realidad y desde el punto de vista deportivo mostrarle como administración que será muy difícil tener una liga de 12 meses porque tenemos Copa de Oro, Mundial sub 20 en Colombia, olímpicos y tenemos Copa Libertadores en octubre. El calendario del fútbol femenino es bien complejo, si queremos hacer un campeonato extenso y la idea es presentar a la asamblea y trabajar con los clubes una propuesta de que empiece en enero 24 o 25 y terminar a finales de agosto.

SEMANA. ¿De cuántos clubes?

F.J.: Hubo 17 clubes participando y podría ser el mismo número

SEMANA.: El gobierno anunció 8 mil millones ¿cuánto podrá la Dimayor y la FCF?

SEMANA.: Otro escándalo constante en el fútbol es el arbitraje. ¿Cuándo van a mejorarlo y revelar los audios del VAR?

F.J.: La FIFA no ha permitido y la Conmebol que los audios se revelen y en algunas situaciones continentales lo hemos visto. Aquí en Colombia no hemos llegado a un acuerdo para que se pueda. El VAR es una herramienta tecnológica muy buena que funciona en casi todas las ligas del mundo. Para ayudar a hacer justicia es muy bueno, pero aún hay componentes subjetivos en su uso y las decisiones arbitrales y ahí es donde hay que trabajar para que los jueces estén mejor preparados.

SEMANA.: ¿Usted como califica el arbitraje en Colombia?