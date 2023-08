El fútbol colombiano bajo la lupa: Acolfutpro se pronuncia sobre supuestos amaños en partidos

Y agregó: “¿Qué clase de situaciones se han presentado?, que se han amañado los partidos y empiezan a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo, cuerpo técnico y jugadores. Yo puedo ser el técnico más malo del mundo, pero la situación de los amaños de partidos no la podemos controlar como técnicos”.

| Foto: Captura de You Tube (Min 2:44) - Rueda de prensa de Boca Juniors de Cali tras su partido ante Quindío

La problemática fue rechazada de manera categórica por Acolfutpro: “cualquier propuesta de este tipo, advirtiéndoles que el amaño no solo atenta contra la integridad de nuestro deporte, sino que los puede conducir a incurrir en conductas delictivas que podrían significarles el fin de su carrera profesional ”.

Carlos Antonio Vélez ya había denunciado

Carlos Antonio Vélez también había dado a conocer situaciones de este tipo recientemente: “No voy a dar nombres, no estoy autorizado, pero hace unos días, conversando dos técnicos del fútbol colombiano, me decían: ‘No sabes cómo están chupando en todo el país y en todos los equipos’. Y me contaron una cosa más grave: apuestan mucho”.