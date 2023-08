Los dejó boquiabiertos | Así le respondió Messi a la negativa que dieron sus rivales frente a su petición para un partido

Lio Messi no deja de sorprender, a sus fans, ni muchos menos a sus rivales. Nuevamente, el astro argentino vuelve a ser tendencia al conocerse la inesperada respuesta que dio en conferencia de prensa, sobre la negativa que había tenido uno de sus equipos contrarios en la MLS, aun cuando había sido una solicitud del capitán de la selección albiceleste.

Se conoció que Charlotte F.C., se enfrentará a Inter de Miami en el Bank Of American Stadium, un escenario que podría estar interfiriendo con la comodidad del argentino.

La petición habría sido simple, que la grama sobre la cual se disputaran los encuentros no fuera de un césped artificial, un requisito sencillo, pero del que seis equipos no siguen la regla. Es el caso de Charlotte F.C., que disputa sus duelos sobre un suelo completamente sintético.

En su momento, Don Garber, comisionado de la MLS, habló sobre el tema, donde dejaba claro que es un requisito que pide la misma Liga: “será una decisión de cada club cuando les toque jugar en esos estadios que no tienen césped natural. Mi expectativa es que harán los ajustes, pero hay mucho trabajo detrás de ello,” afirmó en conversación con The Athletic.

¿Qué respondió Messi a los de Charlotte F.C.?

De un jugador de la clase y categoría de Messi no se puede esperar otra cosa diferente a la respuesta que dio.

Sin embargo, el equipo estableció: “todos nuestros partidos de la MLS están programados para jugarse en pasto artificial. No hay un plan para instalar pasto natural”.

Frente a lo que el astro argentino dio una respuesta digna de su garbo y elegancia: “Tampoco tengo ningún problema con el tema de la cancha sintética. La verdad que hice todas mis inferiores en césped sintético. Toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez”.