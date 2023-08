La MLS se afana | Inter de Miami podría perder a Messi tras millonaria oferta de los jeques árabes para sumarlo a su Liga

El fenómeno de Messi en la MLS no para. El capitán de la Selección Argentina, quien además tendrá una nueva serie documental, habló sobre lo que sería su concepto del fútbol de Arabia, al que podría arribar en los próximos días Neymar Junior, su excompañero en el Barcelona y el PSG.

En la entrevista que Lio Messi dio para Mundo Deportivo, confirmó que hubo interés del club árabe por él, con la intención de sumarlo a sus filas provenientes del PSG: “Nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Tampoco hablamos de dinero formalmente”, admitió.