Michael Rangel sacó a la luz el desplante de la directiva del América para su regreso

América de Cali por estos días es equipo de moda en el fútbol colombiano, tristemente para su afición, la razón por la que está en boca de todos son sus malos resultados en el arranque del año. Lucas González, entrenador que hace poco se estrenó, no ha logrado encontrar el camino victorioso.

Tras cinco jornadas disputadas, el conjunto caleño solo ha logrado un triunfo y fue en su estreno ante Deportes Tolima, en los demás juegos tanto de Liga como de Copa, ha tenido que conformarse con empates o derrotas.

Dicho panorama complejo, ha generado que se dé un panorama hostil entre la afición y el entrenador bogotano, quien se defiende en ruedas de prensa afirmando que trabajo no le falta al equipo. Por su parte, los hinchas exigen su salida del elenco caleño.

Si bien el equipo rojo mantiene en su nómina múltiples figuras, ninguna de ellas ha llegado a destacar por completo para sacar adelante los resultados. Precisamente ahí, es cuando surge el malestar del hincha por no haber traído jugadores consolidados por completo.

Lucas González apenas está camino a completar su segundo mes al frente del América. | Foto: Colprensa // Captura video @Ingeniero_Rojo

Uno de los nombres con buen pasado en el equipo en mención es Michael Rangel, campeón con la institución escarlata dejando un gran legado en el frente de ataque. Ahora, con 32 años, era una de las opciones, pero las directivas parecen haberse negado a esta posibilidad.

🔴"No se pudo porque nadie se me ha acercado para que vuelva al equipo"



🗣️Michael Rangel habló de la posibilidad de regresar a América de Cali



📻Sintonice en Cali: 90.5FM-820AM por @CaracolRadio pic.twitter.com/ZRlDgzMd1a — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 17, 2023

Según el relato del propio jugador ante los micrófonos del Vbar Caracol, a pesar de su buen pasado, jamás recibió una llamada que dictara un posible interés de parte del equipo: “Desde 2019 nadie se me ha acercado a decirme que vuelva al equipo, no he tenido nunca llamadas de Tulio ni de ningún directivo”.

Esperanzado porque en algún momento se diera el negocio, dijo: “Quién no quisiera volver al América por el pasado que tuve, quedamos campeones con el equipo, me fue súper bien. Lastimosamente no se puedo porque nadie se me ha acercado”.

Michael Rangel en Mazatlán | Foto: Getty Images

Intentando estar cerca del equipo para que vieran que estaba a punto, dijo lo que había hecho durante el periodo de pretemporada: “Yo estuve en Cali entrenando como 20 días porque siempre que estoy de vacaciones me voy a preparar allá con Palomeque, que ya lo conoce todo el mundo. Ha entrenado a muchos referentes en Europa, a jugadores colombianos”.

Ante el frustrado negocio en suelo colombiano, el atacante tuvo que buscar otros horizontes para seguir su carrera deportiva. Aucas permanecía como su equipo en Ecuador, no obstante, hace poco salió de allí en condición de préstamo para ir al Central Córdoba de Argentina.

“Ya está todo listo, gracias a Dios, ya se firmó. Ahora necesitaba viajar hoy (jueves) en la mañana, pero por temas de lluvia, por mal tiempo no pude volar a Santiago. Esperemos que mañana (viernes) se pueda hacer”, relató sobre los pormenores del negocio con el equipo argentino.

El delantero se refirió a un posible regreso al América de Cali | Foto: Getty Images

Además de eso, contó las razones por las cuales terminó llegando al modesto club argentino: “Porque se interesaron en mí, me llamaron, se pudo dar la operación y le apuesto a ese reto, yo soy un hombre de retos. Me gustan las cosas así entonces por eso vine y tomé la decisión de estar acá”.