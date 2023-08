Carlos Darwin Quintero encaró en vivo a Javier Hernández Bonnet por supuestos líos con Lucas González en América

Plagado de figuras, América de Cali aún no empieza a vivir momentos de alegría y satisfacción en el fútbol colombiano. Por el contrario, sus primeras salidas en el segundo semestre han demostrado que el proceso de Lucas González apenas está en construcción, generando malestar en la hinchada roja que exige desde ya un título.

Además de esto, fuera de lo netamente deportivo se revelaron en los últimas días supuestas molestias al interior de la plantilla. Según lo informó el periodista Javier Hernández Bonnet, en Blu Radio, el director técnico tendría otro problema dentro del camerino, pero esta vez con uno de los jugadores referentes de la plantilla escarlata.

Se trata de Carlos Darwin Quintero, quien según las palabras de Bonnet tendría una relación rota con el técnico: “Hay una resistencia natural de jugadores que pueden ser hasta mayores en edad al técnico”, afirmó el periodista.

Según los detalles que dio el comunicador, en una conversación que tuvo con el máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, hizo referencia al manejo de grupo que tuvo el técnico bogotano con los antioqueños antes de finalizar su contrato, lo cual podría estar pasando con el América de Cali.

Lucas González apenas está camino a completar su segundo mes al frente del América. | Foto: Colprensa // Captura video @Ingeniero_Rojo

“Cuando terminó la Liga 2023-I, le dije al dirigente, qué le pasó al equipo, se le está saliendo de las manos al técnico”.

“Usted puede saber mucho, pero si no tiene eso que es importantísimo, que es el manejo del grupo, que es el que te levanta o te entierra, las cosas se te van a complicar en el proyecto y eso lo van a tener que revisar. Hay que buscar cómo ayudarlo porque ya está el diagnóstico”, enfatizó Bonnet sobre el estratega.

Quintero cuenta la verdad

Ante la versión del comunicador un día antes, este martes el jugador salió a encararlo en vivo diciendo: “Quiero de antemano saber ¿por qué afirmas algo que en el equipo no está pasando?. Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin siquiera ser precavido y haberles preguntado a las partes”.

Precisando sobre su salida anticipada en el último juego ante Medellín, el atacante dijo: “Dentro de un partido es normal que un jugador no quiera salir, pero eso no quiere decir que tenga problemas con el director técnico. No hay nada malo. Ni siquiera hay un esbozo de problemas”.

Carlos Darwin Quintero en disputa de un balón con Stiven Vega. | Foto: Prensa América de Cali

“Tenemos admiración y respeto hacia ellos. Estamos con las ganas de mostrarle a la gente cómo se trabaja y los resultados que si bien no se han dado, no es porque estemos peleados”, agregó zanjando por completo los malos comentarios que se habían hecho en su contra.

“Si vemos los partidos, han sido temas ocasionales, más no porque el equipo esté dividido. Entre los jugadores no hay diferencias, hay charlas entre todos porque queremos lo mejor para América de Cali. En el equipo no estamos viviendo nada de eso. No hay problemas, ni inconvenientes, ni disgustos, todo está en orden”, añadió dando claridad a cómo se vive en la interna del grupo.

Para ser más preciso, llegó a contar por qué su malestar al salir del campo en el juego más reciente: “Cuando hace el cambio, le dije que no quería salir, sentía que podía ayudar al equipo, pero me dice que tenemos partido el jueves, venimos cargados, en fin. Pero es normal que esa clase de partidos uno los quiera jugar hasta el final. No hay nada malo en el camerino”.

Plantel de América en Copa Betplay ante Nacional. | Foto: Dimayor

Finalmente, terminó por aclarar que “estamos bien y el respeto está. No hay molestia de nada. Puedo asegurar y afirmar que no pasa nada”.