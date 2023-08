Carlos Antonio Vélez se destapó sobre el rendimiento de Millonarios: “Es la temporada más irregular que ha tenido el equipo”

Millonarios, actual campeón de la liga colombiana, no ha tenido un inicio de semestre como sus hinchas lo esperaban. Cinco fechas se han disputado y el equipo dirigido por Alberto Gamero actualmente ocupa la casilla catorce con dos derrotas, dos empates y tan solo una victoria. Situación que mantiene en preocupación a los seguidores albiazules que esperaban un equipo igual de competitivo como el que tuvieron en el primer semestre, el cual obtuvo la estrella número 16 en la historia del club.

Ante esta situación, el reconocido periodista deportivo en su espacio denominado Planeta Fútbol de la cadena radial Antena 2 ha dado su opinión y análisis de la actual situación que vive el conjunto capitalino. Vélez asegura que no es un tema de cansancio por los viajes y la cantidad de partidos que ha tenido, sumado al poco descanso que han tenido los futbolistas si se compara con otros equipos del fútbol profesional colombiano. “Se ve que le están insistiendo con el tema cansancio, no se desubiquen. Este no es un tema de cansancio, es un tema futbolístico”, dijo el periodista.

Jaguares vs Millonarios | Foto: Prensa Millonarios

Además, comentó que este semestre es uno de los más deficientes que ha tenido el conjunto dirigido por el técnico samario. “No se coman el cuento del título, esta exposición de esta temporada es la más irregular que ha tenido el equipo”.

Por otro lado, Carlos Antonio asegura que Millonarios sí merecía el título que obtuvo en la final histórica ante Atlético Nacional por el proceso y el juego que estuvo estableciendo durante más de dos años, no obstante, este semestre ha demostrado todo lo contrario. “Si este semestre no lo aprovechan, no van a montar nunca el equipo competitivo que necesitan para un torneo internacional”, agregó Vélez.

Alberto Gamero reclama una decisión arbitral durante el partido entre Jaguares y Millonarios. | Foto: DIMAYOR

Cabe mencionar que el principal objetivo de la escuadra albiazul para esta temporada es encontrar el rendimiento y establecer un equipo competitivo para disputar la Copa Libertadores 2024, sin embargo, las salidas de importantes jugadores como Óscar Cortés o Israel Alba han generado varias falencias en el cuadro capitalino. “Por hacer un semestre de mantenimiento y observación, le está dando oportunidades a unos y a otros, eso hace que los resultados no sean buenos. Y si le unimos que ya traían problemas con todo y el título, ¿por qué nos vamos a detener en cansancio? Nunca van a corregir esos errores que tienen”, sentenció el comunicador.

Las palabras de Alberto Gamero que no gustaron a los hinchas de Millonarios

Tras el partido en Montería y con un marcador en contra de 2-0, el entrenador Alberto Gamero se refirió al desempeño de su equipo. Según él, muchas de las debilidades han sido menores y cree que el equipo merecía un mejor resultado.

Para Gamero, el punto de inflexión del partido fue el penal fallado, ya que habría permitido a Millonarios igualar el marcador y, según el entrenador, potencialmente cambiar el rumbo del juego. A pesar de la derrota, el entrenador no se muestra preocupado y sigue comprometido con trabajar y mejorar, además de confiar en su plantel para asegurar la clasificación y luchar en las finales.

Millonarios 2023. | Foto: Colprensa

Ante la pregunta sobre si hay preocupación en el equipo, Gamero respondió: “Preocupación no hay, hay trabajo. Las cosas salen y a veces no, pero preocupación no tengo. No veía por dónde podían hacernos un gol, así como nosotros tampoco éramos claros en ataque, y nos hicieron un gol en tiro de esquina. Tuvimos para empatar con el penal, no lo hicimos; tuvimos para descontar, no lo hicimos. Aquí hay deseo de trabajar, cada vez que se gana, se empata o se pierde, al día siguiente hay deseo de trabajar y corregir. Tengo una nómina buena y apta para pelear nuevamente”, declaró el técnico azul.