Con varios grandes en crisis, así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 5

“Me preocupa que nuestros rechazos son muy cortos. Nosotros estamos organizando, estamos dándole una idea y una forma, y el equipo de momentos la abandona. Estamos en la lucha de buscar tener una regularidad en los 90 minutos. Nosotros queremos dominar y aún no lo somos, pero este es un equipo que va creciendo y ahí vamos. Necesitamos darle un equilibrio a la liga”, completó.

El drama para los técnicos continuó más tarde con el empate del Junior de Barranquilla (0-0 vs. Pasto), que no levanta cabeza y hace cada vez más cercana la posible salida de Hernán Darío Gómez.

A pesar de que el equipo no encuentra los goles, el ‘Bolillo’ salió envalentonado a una tensa rueda de prensa en la que se enfrentó con los periodistas. “ Yo fuerzas tengo, pero lo que más tengo es piedra, rabia… no digo la palabra que describe lo que siento porque después mañana dicen: ‘escandaloso el ‘Bolillo’. Yo siento el dolor de los muchachos, porque yo los veo en el camerino, los veo entrenar y merecen más ”, declaró.

“Los muchachos salieron a calentar y les gritaron que ‘se vayan todos’. Así, con esa energía, es difícil. A veces pienso que es personal. Yo llegué acá y me tocó tomar decisiones, y las tomé para limpiar el camerino, que decían que era difícil. Y como no ganamos, me están cobrando, así que eso es personal”, agregó.