‘Bolillo’ no aguantó más: explotó contra la hinchada y explicó su gesto vulgar contra fanático de Junior

En primera medida fue con una pancarta en la sede que pedía su salida inmediata. “‘Bolillo’ farsante. La hinchada no te quiere, te vas o te sacamos”, se lee en la pancarta que se habría dejado en las puertas de la sede del Junior.

Bolillo explota

Ante la agravante situación, Gómez no se amilanó y en rueda de prensa posterior al juego, lanzó explosiva declaración y explicó su gesto vulgar contra el fanático.

“Un man que me irrespeta, gritando de todo, respondo. Me bajo del bus y me insultan. El cartel ‘farsante’, ¿de dónde viene esa palabra? Saquen conclusiones. El ambiente está pesado entre ustedes y nosotros. ¿Tengo que aguantar los insultos, las pancartas? Yo voy también con papa y yuca, yo reacciono”, dijo.