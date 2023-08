El picante comentario de Tulio Gómez a los hinchas del América; envió mensaje a los jugadores

El América de Cali está pasando por una situación muy incómoda en la Liga. Ya dejando atrás el estreno de Lucas González, todo indica que su propuesta no convence y, hasta la fecha, sus dirigidos no plasman en la cancha ese punto de rendimiento que él y la hinchada esperan. El equipo perdió, por 1 a 3, ante un Independiente Medellín que se encontró con las anotaciones y se refugió en su campo.

Los escarlatas tuvieron todo: posesión, llegadas al arco rival y el talento de Edwin Cardona, hombre que marcó su primer gol a servicio del América. La cuestión radica en que eso no alcanzó, pues el DIM terminó ajusticiándolos y, según muchos, desatando la crisis de resultados.

Eso no es todo. Resulta que Lucas González ha sido fuertemente señalado por los hinchas del América, hasta el punto de que una multitud considera que no es el entrenador ideal para la institución. Si bien recién empezó en el proyecto deportivo, los aficionados exigen ya resultados de entrada. Es más, el propio González ha sido objeto de insultos en el Estadio Pascual Guerrero, una plaza muy difícil cuando no se suma.