Presidencia de Dimayor ya tiene candidatos: la lista fue destapada y hay sorpresa mayúscula

¿En qué va la elección en Dimayor?

“Mañana a las 9 se calentará, más?, el parche electoral en Dimayor… La gran mayoría de aspirantes al puesto del DR Jaramillo, incluido el susodicho, dicen que no quieren, pero si quieren…“, relató.

Además de eso, asegura que quien decía haber salido para no volver, estaría pensando estar nuevamente ahí: “Según quienes conocen la interna, aseguran que Jaramillo renunció, pero no irrevocablemente, y su deseo es quedarse…“.

La resistencia a que se reelija a Jaramillo, hace que surja un panorama hostil en la entidad, donde hay la posibilidad de conocerse movimientos, al parecer, que no estarían correctos.

Siguiendo con el relato del panorama que parece haber, indica que el presidente de La Equidad quiere tomar posesión, a pesar de decir que no, es un sí.

“¿Cuentan que entonces y en una audaz maniobra endosaría, se puede?, los votos al Señor Zuluaga, quien ha perdido dos elecciones anteriores y que en público dice No, pero Sí, de carácter difícil y con mucha contra interna…“, se extendió.

“Cuentan que silencioso se mueve Mauricio Correa quien con su Dimayor TV como bandera ha visitando a varios presidentes, pero no falta quien diga que tiene los votos del presidente de la FCF lo que no termina por convencer a muchos… a la espera están, dicen, las tercerías… entre ellas el presidente de Envigado Señor Ramiro Ruiz, el Magistrado Palacio y el ex Defensor del Pueblo Dr. Otalora… en cualquier caso, dicen quienes esto cuentan que como su nombre lo indica la Dimayor, hoy más que nunca, es la “división mayor del fútbol colombiano”!!!!“, cerró de los demás nombres en la carrera.