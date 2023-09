¿Cómo en Bolivia? Presidente de la Dimayor lanzó preocupante declaración sobre posible ‘amaño’ de partidos en Colombia

Dimayor entrega alarmante declaración

BOGOTA - COLOMBIA, 17-07-2021: Alexander Porras del Santa Fe disputa el balón con Darwin Andrade del Cali durante partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. / Alexander Porras of Santa Fe vies for the ball with Darwin Andrade of Cali during match between Independiente Santa Fe and Deportivo Cali for the date 1 as part of BetPlay DIMAYOR League II 2021 played at Nemesio Camacho El Campín stadium in Bogota city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff