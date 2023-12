No para la ‘barrida’ en América de Cali; hicieron oficial salida de un referente

A pesar de que había rumores de que podría darse, la incidencia que tenía el jugador no pensaba que esto se hiciera oficial. Aun así, la salida de Carlos Darwin Quintero quedó registrada en la tarde de este 15 de diciembre, con unos agradecimientos por parte del club: “finalizó su etapa en América de Cali. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera deportiva”, dijeron.

Al parecer, el próximo destino del ‘científico del gol’ estaría en uno de los equipos donde surgió y tuvo su primera experiencia en la liga local. Se trataría del Deportivo Pereira, conjunto que hace un año consiguió su primera estrella y ahora, busca con la llegada de Leonel Álvarez no dejar de ser protagonista del campeonato en el 2024.

Otro de los que fue confirmado como saliente desde América, fue el atacante Daniel Mosquera, quien no tuvo el protagonismo esperado y se mantuvo a la vanguardia de lo que era el gran nivel de Adrián Ramos. Los rojos, en redes sociales, lo despidieron diciendo: “El delantero jugará la próxima temporada en Bucaramanga, en condición de préstamo”.

Refuerzos en camino

Además, dio a conocer que la consecución de la nómina será casi completa, “traeremos 5 o 6 jugadores en defensa y en ataque” , indicó. Sobre la continuidad de otros que no tuvieron tanto protagonismo, serán tenidos en cuenta: “Gaston Sauro se queda y queremos que Ossa tenga mas minutos por fuera”, dijo.

Dando continuidad a lo que parece ser un plan para América, Tulio contó que de no llegar un buena oferta por un jugador del actual plantel, “la idea es reforzarnos, no vender jugadores, a no ser que llegue una muy buena oferta”. Así las cosas, parece que ya se dan por finalizadas las salidas y empezarán a escucharse las llegadas.