“No tengo doping, mi pasaporte biológico está intacto”: Miguel Ángel López se defiende

Miguel Ángel López fue despedido del Astana, al parecer, por una “probable conexión” del escalador de Pesca como consumidor, traficante de medicamentos y estar vinculado con el doctor Marcos Maynar en una operación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del juzgado de Cáceres en la llamada Operación Ilex.

Según medios internacionales el equipo de Aleksandr Vinokúrov, habría tomado la decisión de echar de sus filas al colombiano tras descubrir que el escarabajo supuestamente fue inyectado con la hormona menotropina en Budapest, antes del comienzo del Giro en la capital húngara y que le produjo una inflamación que a la postre llevaría a su retiro. Según esa versión, el masajista del Astana, Vicente Belda, habría llevado la sustancia a Hungría para inyectarla al colombiano.

Supermán publicó en sus redes sociales un comunicado en el que advierte que tomará acciones legales por su despido, que considera abusivo y sin justa causa.

En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astaná

Qazaqstan de rescindir el contrato que me vinculaba como ciclista, considero dicha decisión absolutamente injustificada. 📩 Comunicación. pic.twitter.com/i0O9JGVoX1 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) December 12, 2022

Miguel Ángel López, preparado para la batalla de la etapa 20. - Foto: SEMANA

Sin embargo, el pedalista rompió su silencio en ADN Cycling con Éder Garcés.

“Fue algo complicado de toda la situación que ha pasado y ha venido sucediendo, ya lo habíamos asimilado en familia. El equipo estaba al tanto y no había inconveniente y por eso se re negociación y habíamos avanzado hacia un 2023. Seguimos adelante porque se suponía que era un mal entendido. No tengo doping, mi pasaporte biológico está intacto. Salir de esa manera fue algo duro un 15 de diciembre, para navidad fue algo duro”, dijo.

López fue contratado por el Team Medellín en un año que considera de transición.

“Compito motivado y creo que será un año bonito, de nuevas experiencias y un poco diferente todo. Pensaría que para bien. A lo mejor sentiré más el cariño de la gente. Esto es de transición. De todo lo malo viene algo bueno”, declaró a ADN.

Aunque su carrera empezó en el equipo Indeportes Lotería de Boyacá no corrió la Vuelta a Colombia o el clásico RCN. Regresar al país antes de lo pensado lo motiva para esos compromisos.

“Lo que pasó al final del año con mi anterior equipo son cosas de la vida, a veces hay que echarse para atrás y tomar impulso para dar uno gigante. Me da ilusión correr en mi país por ejemplo una Vuelta a Colombia ya que salí del World Tour. Pensé que me iba a retirar sin esa carrera o si un clásico RCN”, dijo en conversación con el periodista Éder Garcés.

Miguel Ángel López subió al cuarto lugar de la clasificación general - Foto: FTV - SEMANA

La primera carrera de Supermán será la Vuelta a San Juan en territorio argentino entre el 22 y 29 de enero. Posteriormente estará en el Campeonatos Nacionales de Ruta que se disputarán en Bucaramanga, Santander, entre el 2 y 5 de febrero.

“Competir y brindarle mi espectáculo a la afición y disfrutar de la carrera y de la bici. Hay que disfrutarlo al máximo”, dijo aunque no promete nada.

“Estaba sin rumbo, sin equipo y sin nada. Así que será complicado San Juan porque venía de momentos difíciles pero iré motivado y contento”, puntualizó.

Miguel Ángel López. Vuelta a España 2022 - Etapa 6. - Foto: SEMANA

Sin embargo, es claro que a sus 28 años no pierde la ilusión de regresar a las grandes competencias del ciclismo como el Giro, el Tour y la Vuelta.

“No se me cierra la ilusión de estar en un World tour y estar en las tres grandes carreras. El año del Movistar no fue un año super para mí, este año que se fue tampoco fue fácil. No tengo ningún inconveniente de todo lo que se dice y habla. Me veo haciendo los resultados en grandes vueltas. No soy el recucho para no ir otra vez. Me veo dando la batalla cinco o seis años más”, dijo con anhelo.

Su mensaje final a la afición del ciclismo fue: “Ningún ser humano es perfecto y hay que solucionarlos, seguir adelante y continuar en la lucha”.