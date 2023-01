‘Supermán’ López anunció su nuevo equipo para 2023; espera que solo sea una “transición”

El corredor boyacense admitió que se vio afectado al romper su contrato con el Astana cuando ya no había muchos lugares libres en el World Tour.

El ciclista colombiano Miguel Ángel López correrá en el 2023 con el equipo Team Medellín luego de su despido de la formación kazaja Astana en medio de un escándalo por supuestos vínculos con una red de dopaje, informó el escalador este domingo.

“Quiero agradecer al Team Medellín por su confianza, por brindarme esta bonita oportunidad (...) y poder hacer que esté brindando lo mejor de mí en este 2023″, dijo ‘Superman’ López, vestido con su nuevo uniforme, en un video difundido en las redes sociales del equipo colombiano.

El Team Medellín celebró la contratación del ciclista de 28 años, tercer clasificado en el Giro de Italia y en la Vuelta en 2018. “Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de Superman López al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo. Bienvenido campeón”, festejó la escuadra cafetera en Twitter.

Astana en diciembre puso fin al contrato del ciclista por un “vínculo probable” entre el escalador y el médico español Marcos Maynar, vinculado a una red de dopaje., pero ‘Superman’ negó los señalamientos y anunció acciones judiciales en el caso que también influyó en no continuar como corredor de la categoría World Tour.

“Ha sido un año complicado. Me quedo sin equipo casi en el 2023 porque faltaba ya poco para acabar el año y todos los equipos están llenos, con sus nóminas y no había ningún espacio”, confesó López en el video. “Yo creo que este equipo me dio esa confianza, esa gran oportunidad para poder seguir un año 2023 pasándola, haciendo una transición, disfrutar del equipo (...) pasar este año y poder disfrutar del calendario que pueden hacer”, añadió el escarabajo colombiano.

Miguel Ángel López salió del Astana por las denuncias sobre la supuesta red de dopaje - Foto: Getty Images

Ganador del Tour de Suiza en 2016 y de la Volta a Cataluña en 2018, Miguel Ángel López fue brevemente detenido el 22 de julio a su llegada al aeropuerto de Madrid, punto en el que inició todo el revuelo en el Astana. En principio, los kazajos lo suspendieron, pero luego, ante la falta de pruebas, lo regresaron a la plantilla justo antes de la Vuelta a España 2022, en la que terminó cuarto con un rendimiento excepcional.

Según versiones de prensa, esta detención tuvo lugar como parte de la investigación abierta por tráfico de medicamentos y blanqueamiento de capitales en el corazón de la cual se encuentra el médico Marcos Maynar.

Miguel Ángel había regresado al Astana al terminar la temporada 2021 luego de un paso fugaz por el Movistar - Foto: AFP/Luca Bettini

En principio la formación kazaja había aceptado la defensa del colombiano, pero a finales del año pasado, basados en supuestas nuevas pruebas en su contra, decidieron finalizar el contrato de manera unilateral, considerando que López había violado las normas estipuladas en los contratos de sus deportistas.

En este cruce de versiones entre el equipo y el colombiano, Aleksandr Vinokúrov, mánager del Team Astana, se refirió sobre este tema y afirmó que el boyacense “rompió las reglas” y que además tenía conocimiento de lo que firmó con su equipo.

“La situación es muy clara. Cada corredor que firma un contrato con el equipo sabe lo que firma y sabe que romper las reglas tiene unas consecuencias. Esto significa que el contrato queda anulado y (López) es apartado del equipo”, señaló el dirigente en el programa Ciclismo en Grande.

Vinokourov fue el encargado de abrirle la puerta a López tras su paso por Movistar - Foto: Getty Images

En todo caso, la llegada de ‘Supermán’ López al Team Medellín tendrá un impacto inmediato en el calendario del ciclismo colombiano, pues sería el refuerzo de lujo para competencias como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y también el Campeonato Nacional de Ruta, en el que no participa desde el año 2019 y del que nunca ha salido campeón.

Sergio Higuita, por ejemplo, es uno de los corredores que ya prometió estar presente para defender su camiseta tricolor y también se espera la presencia de otra joven figura del ciclismo colombiano como Harold Tejada. Lo que aún está por confirmar es la presencia de los dos nombres más importantes del pelotón nacional: Nairo Quintana y Egan Bernal, que adelantan sus trabajos de pretemporada en Colombia.

Cabe recordar que el Team Medellín también hace parte de la lista de equipos de la Vuelta a San Juan, por lo cual, un choque entre ‘Supermán’, Egan Bernal y el belga Remco Evenepoel, ya confirmado por el Quickstep, se hará realidad en un escenario inesperado al contemplar las grandes carreras que han protagonizado los tres y el renombre que tienen a nivel internacional por sus logros individuales.

*Con información de AFP.