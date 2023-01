Video | Rigoberto Urán sufrió para meterse en su apretado uniforme; no dijo ni una grosería

Rigoberto Urán y la mayoría de ciclistas colombianos ya han puesto a rodar las bicicletas con el objetivo de llegar bien preparados al aranque de la temporada 2023. El oriundo de Urrao (Antioquia) todavía no tiene un calendario definido oficialmente, pero tiene asegurada su presencia en alguna de las tres grandes, lo que lo exige a estar a la altura de sus nuevos compañeros, entre ellos el ecuatoriano Richard Carapaz.

El único anuncio que ha hecho el Education First para la temporada que viene se refiere al uniforme, nuevamente enfocado en los tonos rosados que los han hecho distintivos por las carreteras europeas. “Nuestro rosa clásico sigue presente en nuestra equipación actualizada, pero cada panel de la camiseta incorpora un tono diferente, un guiño al pasado, presente y futuro del equipo”, explican a través de su página web.

Richard Carapaz llegó esta temporada procedente del Ineos Grenadiers - Foto: EF Education-EasyPost

Esta vez el protagonista del lanzamiento fue Carapaz, acompañado de su compatriota Jonathan Caicedo, que estuvo en La Vuelta a España 2022 como compañero de filas de Rigo y Esteban Chaves.

Richard será de ahora en adelante la cara del EF Education-EasyPost, apoyado en los resultados que les permitieron continuar en la primera categoría de la UCI, mucho de eso gracias al espectacular rendimiento del ‘Toro’ en la segunda parte de la temporada pasada.

Hasta ahora Rigoberto solo había aparecido en algunas fotos publicadas por la escuadra estadounidense, sin embargo, faltaba conocer su opinión sobre la nueva indumentaria que usará en una de sus últimas campañas como ciclista profesional, de acuerdo a lo que él mismo ha comentado.

El pedalista antioqueño alegró a sus fanáticos este sábado con un video en el que ‘sufre’ para ponerse el uniforme, mientras su esposa, Michelle Durango, lo graba en un rincón de la casa. “El problema es que lo hicieron a la medida en julio y en julio yo estaba flaco”, comenta Rigo mientras hace ‘maromas’ para entrar dentro de la malla.

¿2023 sin groserías?

Aparte de los objetivos profesionales que se traza como cualquier otro corredor de élite, Rigo también lucha contra un rasgo que lo ha caracterizado durante toda su carrera: las groserias. Tan en serio se está tomando el tema de eliminar las ‘palabrotas’ de su vocabulario que hizo todo este video sin decir ni una sola.

“Yo no estoy diciendo groserías, yo estoy tratando de mejorar este año”, contestó en tono serio cuando Michell, madre de su hija Carlota, mencionó que el uniforme estaba “una chimba”.

Lo cierto es que Rigoberto se ha mostrado bastante comprometido con su propósito de año nuevo, sin importar que le haya costado más de lo normal ponerse el uniforme. “Normalmente, nos lo ponemos entre dos”, explicó cuando al fin había logrado meter las manos en las mangas del maillot. El video finaliza con Michell advirtiendo que si seguía ‘chimbeando’ se iba a golpear con el vidrio, a lo que Rigo respondió, nuevamente refiriéndose a su tarea con las groserías, que “el reto está difícil porque no colaboran en la casa”.

Rigoberto Urán con su nuevo uniforme del EF Education-EasyPost - Foto: Instagram @rigobertouran

En noviembre pasado, Urán aseguró al menos dos años más de carrera deportiva, aplazando los rumores que apuntaban a su retiro después de la campaña 2022, en la que cerró siendo el único escalador colombiano ganador de una etapa en La Vuelta.

En charla con SEMANA, Rigo dejó claro que en el ciclismo lo que seduce a seguir no es el dinero, sino las ganas de dejar en alto el nombre del país, de su familia y del pueblo en el que nació. “Sí da plata, no da tanta güevón como uno quisiera, el futbolista nos borra. Sí da plata, pero lo que más da es una sabiduría, un trabajo en equipo, aprender a esforzarse, a tener sacrificio. Hoy en día los salarios, lo mínimo que pueden pagar, son 70.000 dólares y de ahí para arriba lo que quiera. Eso es el año”.

Según dijo, cuando él quedó en el segundo lugar del Tour de Francia 2017, la organización del certamen le dio “muy poquito, güevón, 400.000 dólares, pero eso tocó repartirlo un poco, como con ocho malparidos. Pero después de estar en un podio de un Tour de Francia aparecen marcas que te quieren coger como imagen, se va complementando muy bueno. Y hay corredores que ganan mucho, que tienen grandes contratos. Yo acabo de renovar con mi equipo por dos años más”.

Rigoberto Urán hizo Tour y Vuelta en 2022 - Foto: AFP/Marco BERTORELLO

De acuerdo con el pedalista, él tiene 35 años de edad y lleva 18 años como profesional. “Una de las cosas más complicadas las viví el año pasado. En 2021 iniciamos el Tour de Francia, yo iba de segundo casi tres semanas y faltando dos etapas de montaña, güevón, me vine abajo y perdí todas las opciones. A uno cuando le sucede eso lo mejor es irse para la casa. Hp, me retiro de esta maricada porque se perdió, pero no porque tienes un equipo detrás que te ha estado apoyando, tenés que terminar, tenés que culminar con la cabeza arriba, terminar en los Campos Elíseos de París y dar gracias porque lo terminaste”.

“A nosotros nos pagan por resultados y es uno de los problemas más grandes con nosotros, los deportistas. Todo lo volvemos dinero y, más la presión, hace que no se disfrute del deporte. Por eso yo digo que la pasión es muy importante, porque ayuda a alcanzar los objetivos”, agregó.

Urán añadió que, a su modo de ver, el fútbol es el deporte rey y ahora se cuestiona duro a la Selección Colombia porque no clasificó a Qatar. “No se puede criticar y decir que no sirven para nada. Yo sigo haciendo 35.000 kilómetros al año y me dicen que por qué no volví al podio. Un rendimiento se puede medir en unos olímpicos, ahí uno mide el deporte. Pero hay demasiados deportistas y a veces el apoyo no llega a donde tiene que llegar”, aseveró.