Video | La espectacular jugada de David Ospina con el Al-Nassr; sus compañeros no se la creían

David Ospina ya no está en Europa, pero no por eso deja de deslumbrar al mundo con su impresionante técnica bajo los tres palos. Este viernes, en la victoria del Al-Nassr como local, el colombiano apareció con una espectacular asistencia que le sigue dando créditos como titular en el equipo dirigido por el español Rudi García.

Sobre los 46 minutos de juego, cuando el partido ya se encontraba 1-0 a favor, David Ospina recogió una pelota en su propio arco, la puso en el suelo y la lanzó directo al campo rival, habilitando al delantero brasileño Anderson Talisca, que solo tuvo que definir para marcar el segundo del partido frente al Al Ta’ee, séptimo clasificado de la liga saudí.

Aunque el tanto fue de Talisca, todos los focos se fueron hacia Ospina. Sus compañeros se le lanzaron encima en ‘montonera’ y lo felicitaron por la espectacular jugada que acabó siendo la segunda y lapidaria anotación del partido.

Cuando la celebración terminó, el guardameta antioqueño se levantó con ayuda de Luiz Gustavo y levantó el puño hacia el cielo, señalando al banquillo, desde donde también le cayeron aplausos por la milimétrica asistencia. Talisca, el autor del tanto, incluso se cruzó toda la cancha para celebrar con su asistidor, chocando las manos y dándose un abrazo antes de ubicarse en el centro del campo para el reinicio del juego.

Ospina's assist 👏

Talisca's 2nd Goal 🔥

pic.twitter.com/1boHjMH04u — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 6, 2023

Cristiano, en el palco presidencial

El partido entre Al-Nassr y Al Ta’ee tuvo boletería agotada por los miles de hinchas que esperaban asistir al debut de Cristiano Ronaldo. El portugués sí estuvo en el Mrsool Park, pero ubicado en el palco presidencial, pues todavía no puede jugar hasta ser inscrito oficialmente ante las autoridades de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano fue espectador de lujo de la gran presentación de David Ospina, que ya acumula 1080 minutos disputados esta temporada con el club saudí, consolidado como dueño del arco del líder del campeonato.

El colombiano además se encamina a ser elegido el mejor arquero del año, pues apenas ha concedido 6 goles, siendo el segundo en la valla menos vencida detrás de Marcelo Grohe, arquero del Al Ittihad (4 goles en contra).

Cristiano estuvo en el palco este jueves, presenciando la victoria del Al-Nassr sobre Al-Ta'ee - Foto: AP

Cabe recordar que David llegó hace apenas unos meses al Medio Oriente, procedente del Napoli, donde también había sido ficha clave con la confianza del técnico Luciano Spalletti, quien incluso había pedido a la directiva su renovación como prioridad. No obstante, el colombiano pensaba buscar nuevos horizontes, mismos que encontró muy lejos de Europa.

“Sí, hubo algunas otras ofertas, pero bueno, hoy estamos acá, tomamos la decisión de venir acá. Tengo la competitividad. Estoy al nivel que quiero estar, sigo preparándome, tenemos la fortuna de tener un DT europeo; el entrenador de arqueros es italiano. Entonces seguimos con esa preparación que veníamos teniendo en Napoli donde las cosas salieron muy bien, donde pasaron algunas otras circunstancias que quedan ahí. Yo siempre estoy muy agradecido con los equipos donde estuve”, dijo en una entrevista reciente con SEMANA.

David Ospina junto al argentino Gonzalo 'Pity' Martínez, compañero suyo en el Al-Nassr - Foto: Oficial Al-Nassr

Ospina considera que llegar al Al-Nassr no fue un retroceso en su carrera, sino una nueva experiencia a la que decidió medírsele. “Acá no es que nos vinimos a hacer otro deporte. El nivel de competencia también es alto y hay que estar muy bien preparado para estar al nivel, entonces por esa parte estoy tranquilo de que me estoy preparando y que sigo aprovechando cada oportunidad para rendir en mi equipo, y para rendir en el momento que siempre sea llamado a la Selección”.

Antes de fichar por el Al-Nassr, el colombiano fue relacionado con el Real Madrid, pero todo se cayó ante la continuidad del ucraniano Andriy Lunin. “Había cierta verdad y tenían que pasar ciertas circunstancias para que se diera al final, pero bueno. La decisión que tomamos fue esta y hoy aprovechamos la oportunidad que nos brindaron en este gran equipo”, contó el portero a SEMANA.

Ospina es titular indiscutible para el técnico español Rudi García - Foto: Oficial Al-Nassr

David confía que estas buenas actuaciones en Arabia le sigan permitiendo ser llamado a la Tricolor, donde tiene un puesto como referente al lado de James Rodríguez, Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. “Todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar. Yo estoy muy tranquilo, sigo preparándome de la mejor manera, como siempre lo he hecho. De seguir estando a un muy buen nivel y esa es la parte que me compete a mí”, sentenció.