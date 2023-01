Más de 100 millones de euros por Luis Díaz: el negocio multimillonario que retumba en Liverpool

Liverpool continúa rezando por la pronta recuperación de Luis Díaz y la larga lista de lesionados que se le han acumulado en esta temporada. Luego del problema de Lucho, se sumaron Diogo Jota, James Milner, Arthur y recientemente Virgil Van Dijk, que estará fuera de las canchas por lo menos un mes tras un problema muscular en el juego ante Brentford.

Tener a Díaz no solo representaría para Jurgen Klopp el hecho de solucionar muchos problemas en materia ofensiva, sino también que siga aumentando su valor de mercado en caso de una hipotética venta a futuro. El guajiro llegó a cambio de 75 millones de euros hace poco menos de un año y, en vez de bajar por la lesión, ha ido incrementando ese precio, lo que hace pensar a los reds que tienen una ‘mina de oro’ a explotar en cualquier momento.

Uno de los valores que más se le destacaron a Díaz en la temporada pasada fue su capacidad de adaptarse rápidamente a lo que quería el cuerpo técnico, factor que a muchos jugadores les cuesta un buen tiempo, más tratándose de una liga que se juega a otra velocidad como la Premier, en comparación a lo que había vivido en el Porto.

Luis Díaz el día de su primer entrenamiento con el Liverpool en febrero de 2022. - Foto: Liverpool FC

Pero el colombiano respondió con creces y rápidamente demostró que está hecho para este tipo de retos. Junto a Sadio Mané y Mohamed Salah conformaron un temible tridente que estuvo cerca de llevarse la Champions League, aunque cayeron en el duelo decisivo a manos del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Ese golpe, además, se agravó con la salida de Mané, que buscó nuevos horizontes en el Bayern Múnich. Cuando se concretó ese fichaje, en Liverpool voltearon los ojos hacia Díaz, pidiéndole que tomara la ‘batuta’ de la banda izquierda e hiciera olvidar el gran vacío que dejaría en senegalés.

Pasaron los primeros partidos y al guajiro parecía no pesarle la ausencia de Sadio, aunque la cuota goleadora de los reds disminuyó ostensiblemente, aun cuando se gastaron 85 millones en fichar al uruguayo Darwin Núñez, figura con el Benfica de Portugal. Fue en ese punto en el que Díaz se lesionó y confirmaron que solo volvería hasta finales de diciembre, fecha que no se cumplió, pues el colombiano recayó en su problema de rodilla y tuvo que apartarse por al menos tres meses más.

Luis Díaz salió con problemas físicos del partido ante el Arsenal en octubre. - Foto: Getty

El hombre de los 109 millones de euros

Díaz no volverá a las canchas hasta el mes de marzo, razón que preocupa al club inglés, que ha tomado la decisión de no arriesgarlo hasta que no tenga el alta por parte del cuerpo médico. Si vuelve como está programado, la esperanza es que sea una pieza clave en el remate de la temporada, algo similar a lo que hizo cuando llegó a dar una mano entre febrero y mayo del 2022.

Al menos al guajiro lo avalan los números, pues los portales especializados creen que seguirá siendo de los jugadores más interesantes actualmente en Europa. De acuerdo al Observatorio del Fútbol (CIES), Lucho es uno de los futbolistas con mejor valor de mercado y con el que Liverpool podría hacer un gran negocio si es que piensa venderlo.

El colombiano aparece en la casilla número 12 de “la lista de los 100 jugadores de todo el mundo con mayor valor de fichaje estimado según el modelo estadístico desarrollado en exclusiva por el equipo de investigación del CIES Football Observatory”.

De acuerdo a este estudio, el valor de una venta de Díaz rondaría los 109 millones de euros, ubicándose por encima de jugadores de gran proyección como Frenkie de Jong (FC Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Rodrygo Goes (Real Madrid) e incluso el segundo goleador de Argentina en Qatar 2022, Julián Álvarez (Manchester City).

El listado lo lidera el inglés Jude Bellingham, al que le ponen un valor de venta aproximado de 208.2 millones de euros. El podio lo completan el también inglés Phil Foden y el francés Kylian Mbappé, que acaba de renovar su contrato con el París Saint-Germain y estuvo cerca de ir al Real Madrid a cambio de 180 millones.