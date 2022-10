David Ospina rompió el silencio y reveló por qué no llegó al Real Madrid

Desde el pasado mes de agosto, el arquero colombiano David Ospina tomó la decisión de darle un giro sustancial a su carrera deportiva con la salida del Napoli y partiendo al fútbol de Arabia Saudí. A pesar de tener varias ofertas sobre la mesa, el cafetero se inclinó por el Al-Nassr, equipo con el que ha sido figura en esta temporada, incluso siendo elegido como el mejor arquero del mes de la liga local.

Su sorpresiva decisión retumbó en Europa, pues Ospina era uno de los arqueros más cotizados del mercado a pesar de su edad. Equipos como Inter, Atalanta y Real Madrid tuvieron en la órbita al colombiano que tomó su tiempo para decidir por el fútbol árabe.

David Ospina firmó contrato por dos temporadas con su nuevo equipo. - Foto: Representante Ospina

Tanto fanáticos como la prensa cuestionaron su partida a Al Nassr, incluso muchos dieron por cerrada su convocatoria a la Selección Colombia con esta decisión, sin embargo, fueron solo rumores, pues Néstor Lorenzo lo ha llamado para los juegos amistosos que ha tenido la Tricolor.

Ante esto, el propio Ospina decidió romper el silencio y en charla exclusiva con SEMANA reveló las razones por las que partió a Arabia Saudí; también tocó el tema de las ofertas que tuvo en el mercado de fichajes de verano.

“Hay muchas cosas que salen en la prensa que de vez en cuando no son verdad, otras cosas que uno no puede controlar. En el medio de fútbol cuando se inicia el tema de fichajes hay muchos rumores, muchas cosas y hay temas contractuales, de salarios. Al final de cuentas, cuando uno también llega a un momento de su carrera es importante pensar en su familia, en lo que ellos quieran”, contó el golero.

Y continuó: “Sí hubo algunas otras ofertas, pero bueno, hoy estamos acá, tomamos la decisión de venir acá. Tengo la competitividad. Estoy al nivel que quiero estar, sigo preparándome, tenemos la fortuna de tener un DT europeo; el entrenador de arqueros es italiano. Entonces seguimos con esa preparación que veníamos teniendo en Napoli donde las cosas salieron muy bien, donde pasaron algunas otras circunstancias que quedan ahí. Yo siempre estoy muy agradecido con los equipos donde estuve. Hoy estamos experimentando este reto, tratar de sacarle el máximo, de seguir en el nivel que siempre he querido estar. Hasta ahora me he sentido muy bien”.

Ahora bien, Ospina estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid; su empresario, Lucas Jaramillo, aseguró que preguntaron por él y que estaban muy interesados en tenerlo, todo con el objetivo de tener un reemplazo de lujo, el día que faltara Courtois.

“Había cierta verdad y tenían que pasar ciertas circunstancias para que se diera al final, pero bueno. La decisión que tomamos fue esta y hoy aprovechamos la oportunidad que nos brindaron en este gran equipo”, contó el portero.

“Había varias y al final hablar ahora de ellas no tiene sentido. Habían unas donde había que volver a remar de atrás, donde había ciertas circunstancias”, agregó Ospina con respecto a las ofertas.

Finalmente, Ospina habló del tema de sus convocatorias a la Selección Colombia con relación a su paso al fútbol árabe. Al golero no le preocupan los rumores sobre una puerta cerrada para el futuro en la Tricolor, pues “todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar. Yo estoy muy tranquilo, sigo preparándome de la mejor manera, como siempre lo he hecho. De seguir estando a un muy buen nivel y esa es la parte que que me compete a mí”, aseguró.

Y cerró de manera contundente: “Acá no es que nos vinimos a hacer otro deporte. El nivel de competencia también es alto y hay que estar muy bien preparado para estar al nivel, entonces por esa parte estoy tranquilo de que me estoy preparando y que sigo aprovechando cada oportunidad para rendir en mi equipo, y para rendir en el momento que siempre sea llamado a la Selección”.