“En algún momento hay que hablar del retiro”: David Ospina

SEMANA. ¿David, cómo va en la nueva liga? ¿cómo se ha sentido en Arabia Saudita?

David Ospina. Muy contentos de estar acá esta. Es una oportunidad y un reto familiar que tomamos juntos cuando se nos presentó la oportunidad de venir. Nos reunimos los cuatro, hablo de mi esposa, mis dos hijos y yo y empezamos a mirar esta posibilidad, todas las situaciones y yo creo que hasta ahora ha salido muy bien. Los niños se han adaptado muy bien, para nosotros como padres es muy enriquecedor que ellos sigan aprendiendo nuevas culturas, sigan consiguiendo amigos en todo el mundo. Entonces es sacar el mayor provecho.

SEMANA. ¿Cómo le ha ido en cuánto a comida, idioma, cultura, clima?

David Ospina. Cuando tú hablas de Arabia Saudita, los comentarios que hay con respecto a la religión, con respecto al país no son muy buenos porque siempre se habla de un país muy cerrado con el tema religioso. Hoy en día este país este se está abriendo muchísimo al mundo. Ya para para los extranjeros es muchísimo más fácil venir poder estar mucho más tranquilo en las partes de afuera. Nosotros vivimos en una especie de unidades grandes donde se tiene todo adentro. Con el tema de las mujeres también se han abierto mucho. Ya ellas pueden conducir, pueden hacer muchísimas cosas. Entonces yo creo que eso es gratificante poder venir a conocer esta cultura y seguir aprendiendo y enriqueciéndonos como personas. Felices de la oportunidad que nos brinda la vida.

SEMANA. ¿Cómo va el equipo, cómo va la titularidad?

David Ospina. Bien, jugando. Conociendo este nuevo nuevo fútbol, este reto tan importante. Aprendiendo de esta cultura. Es un campeonato que diría yo en esta parte del mundo, es de los más competitivos. Los equipos cuentan con excelentes jugadores, con muchos extranjeros también. El nivel es importante, uno tiene que estar muy bien preparado para poder afrontar este campeonato. Hoy estamos segundos y peleando. Es es gratificante poder estar luchando por los puestos de arriba, apenas está iniciando el torneo, vamos en la octava jornada y bueno, esperamos hacer cosas importantes acá y poder pelear por el campeonato.

SEMANA. ¿Pero si hablamos de exigencia competitiva, si está en buen nivel esa liga?

David Ospina. Bastante, porque yo creo que hay que acomodarse a muchísimas cosas. Hay muchas situaciones que para uno son nuevas. Nosotros estamos más acostumbrados a entrenar en las mañanas y en las tardes. Acá se debe entrar en la noche por el tema del clima, entonces eso desgastaba un poco más. Hay que acomodar mucho el tema de alimentación. Entonces hay que estar muy bien preparado para poder estar al nivel de lo que es la liga.

SEMANA. ¿Por qué irse a Arabia y no quedarse en Europa? ¿No hubo más ofertas?

David Ospina. Hay muchas cosas que salen en la prensa que que vez en cuando no son verdad, otras cosas que uno no puede controlar. En el medio de fútbol cuando se inicia el tema de fichajes hay muchos rumores, muchas cosas y hay temas contractuales, de salarios. Al final de cuentas, cuando uno también llega a un momento de su carrera es importante pensar en su familia, en lo que ellos quieran. Si hubo algunas otras ofertas pero bueno hoy estamos acá, tomamos la decisión de venir acá. Tengo la competitividad. Estoy al nivel que quiero estar, sigo preparándome, tenemos la fortuna de tener un DT. Europeo, el entrenador de arqueros es italiano. Entonces seguimos con ese esa preparación que veníamos teniendo en Napoli donde las cosas salieron muy bien, donde pasaron algunas otras circunstancias que quedan ahí. Yo siempre estoy muy agradecido con con los equipos donde estuve. Hoy estamos experimentando este reto, tratar de sacarle el máximo, de seguir en el nivel que siempre he querido estar. Hasta ahora me he sentido muy bien.

SEMANA. ¿Podemos saber esas ofertas, de dónde eran?

David Ospina. Habían varias y al final hablar ahora de ellas no tiene sentido. Habían unas donde había que volver a remar de atrás, donde había ciertas circunstancias.

SEMANA. ¿Si fue verdad que lo querían en el Real Madrid?

David Ospina. Había cierta verdad y tenían que pasar ciertas circunstancias para que se diera al final pero bueno. La decisión que tomamos fue esta y hoy aprovechamos la oportunidad que que nos brindaron en este gran equipo.

SEMANA. ¿A todos los que piensan que estar en Arabia es perderse del radar de la Selección, qué les diría?

David Ospina. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar yo por la parte mía etoy muy tranquilo, sigo preparándome de la de la mejor manera, como siempre lo he hecho. De seguir estando a un muy buen nivel y esa es la parte que que me compete a mí. Ya cada quien puede opinar, puede decir lo que piensa que igual seguimos jugando fútbol. Acá no es que nos vinimos a hacer otro deporte. El nivel de competencia también es es alto y hay que estar muy bien preparado para estar al nivel, entonces por esa parte estoy tranquilo de que me estoy preparando y de que sigo aprovechando cada oportunidad para rendir en mi equipo y para rendir en el momento que siempre sea llamado a la Selección.

SEMANA. ¿Esta puede ser una de las últimas ligas para David a Nivel internacional, es decir, se acerca el retiro?

David Ospina. Hablar del retiro, en algún momento hay que hablar del retiro porque eso en algún momento va a llegar. Trato de tocar ese tema con mi esposa, con mis hijos que están creciendo, con mi hermana, con mi mamá. Eso en algún momento va a llegar. Hoy queremos seguir aprovechando cada momento, cada instante porque amamos este deporte, amamos el fútbol y siempre queremos dar el máximo. Siempre he tratado de dar el 100% tanto a nivel de clubes, como a nivel de selección. Son decisiones que se toman y afrontamos para bien. El tema de Nacional, es el equipo de los amores, el equipo que me dio a conocer al mundo, que me dio esa oportunidad de debutar, donde vivir cosas muy importantes para para mi carrera. Digamos que me faltó tiempo, fue corto pero muy productivo, logré de salir dos veces campeones. Nacional siempre estará, esperemos si se presenta esa oportunidad de volver. Hay que ser muy responsables también en el momento que estemos. De volver es volver bien y poder aportar mucho para que Nacional siga siendo ese equipo grande que es.

SEMANA. ¿Siendo realista, se ve en otro mundial con 38 años?

David Ospina. El sueño siempre está. Quiero seguir viviendo cada momento, cada oportunidad al máximo. Esto pasa muy rápido, hoy cierro los ojos y recuerdo el día que debuté con Nacional, recuerdo cuando llegamos a Francia con mi señora de 18 años yo de 20 años y hoy con 34, dos hermosos hijos. Quiero seguir viviendo el momento, el día a día que Dios, la vida y el fútbol nos lleven a otro mundial lastimosamente a este no se pudo. Ahora las aspiraciones serían el próximo.

SEMANA. ¿Le gustaría ser dirigente, técnico, preparador de arqueros con cancerbero la academia que montó en Medellín?

David Ospina. Cancerbero fue un sueño que teníamos porque veíamos ese déficit en nuestra posición. Cuando uno ve las escuelas de fútbol tal vez por la parte económica o por cualquier circunstancia, no tienen esa persona que le pueda brindar esa esa ayuda al niño que quiere ser arquero. Es difícil ir encontrando esa pasión del niño en la portería, porque todos quieren hacer goles. Contamos con 150, 160 arqueros donde brindamos esa esa asistencia de poder seguir preparándose y seguir aprendiendo. A mí siempre me ha gustado la parte la parte dirigente. Poder desde mi experiencia, hoy nos estamos preparando para esto también y poder ayudar de lo que hemos vivido o aprendido a lo largo del fútbol y poder dar una mano desde desde ahí. El tema de técnico, pues no te diría que no, porque pues hemos estado siempre con esto y el día de mañana le puede picar a uno esas ganas de de entrenar.

SEMANA. ¿La posibilidad de ser manager o representante, le suena? ¿Quién es su representante, a propósito?

David Ospina. Trabajo con Lucas Jaramillo y Matthieu Grossin en la empresa Alínea sport. Ellos, digamos que ya se han convertido en mis hermanos, son parte de la familia. Llevamos 15 años, fueron los que me llevaron a Francia, me ayudaron a Inglaterra y me llevaron a Italia. Ahora me trajeron por acá. Es una relación con confianza al 100%. No son los típicos empresarios en busca de solamente un negocio. El acompañamiento ha sido fundamental, siempre han estado en los momentos difíciles. Cuando los he necesitados siempre están ahí, sea la hora que sea. El fútbol también es dinero y cuando se habla de dinero, cada uno pelea por sus intereses. Vamos a ver si me uno a ellos más adelante.

SEMANA. ¿Cómo vivió la eliminación a Catar como jugador y como persona?

David Ospina. Es normal las críticas cuando no se consiguen los objetivos. Es normal el disgusto. Nosotros somos los primeros dolidos de no poder estar en una competencia como el mundial, además con la selección que teníamos. Para nosotros ha sido durísimo estos estos meses, estos momentos. Cuando yo veo los compañeros acá en Arabia que ya se van a ir a preparar para afrontar el Mundial imagínate cómo se siente uno de decir que Colombia no está. Hoy en día lo que queda es voltear la página, no se puede hacer nada más. Pensar ya en lo que viene, el nuevo proceso, en las cosas que se puedan hacer de ahora en adelante. Duele muchísimo no estar en el mundial.

SEMANA. ¿De los goles que le encajaron, cuál fue el que más le dolió?

David Ospina. Si hablamos de esta eliminatoria, yo creo que ese fue el gol de Perú, fue el que nos dolió muchísimo más. Fue un momento crucial de la eliminatoria. Lastimosamente veníamos de una serie de partidos donde no se podía concretar, donde no encontrábamos como ese camino a encontrar el gol, solamente sumábamos de a un punto y pues estábamos en ese momento donde podíamos seguir sacando el cero como lo veníamos haciendo. Con ese puntito, hoy estaríamos hablando otro cuento también. Son muchas circunstancias que hoy en día nos dejaron por fuera, pero el gol contra Perú porque pues estábamos ya terminando eliminatorias y de pronto si manteníamos ese arco en cero teníamos esa esa gran chance de poder seguir.

SEMANA. David un partido que dolió mucho fue el 6 a 1 con Ecuador. ¿Qué pasó ahí?

David Ospina. Somos los primeros dolidos, porque quién va a querer perder 6 a 1 a nivel de selección. Nadie quiere perder así. Son circunstancias que pasan dentro de un partido. Lastimosamente se prestó para muchos comentario, mucho morbo, mucha cosa sin fundamento. Imagínate también hablaron de que yo no quise jugar ese partido cuando estaba lesionad. Dijeron muchísimas cosas que se inventaron alrededor de eso y crearon un mal ambiente. Yo creo que toda esa energía negativa tampoco fue muy buena al recorrido de la eliminatoria. Cosas que dijeron que nunca pasaron. Lastimosamente fue un marcador abundante. Nos enfrentamos a un equipo que ese día estaba inspirado y que ese día todo le salía. Nosotros queríamos reaccionar y no se veía por dónde. Son circunstancias que pasan dentro de un juego y eso fue lo que pasó. Encontrar la explicación a un resultado de eso es dificil con la selección que tenemos, el rival estaba en su tarde y que todo le salía ese ese partido.

SEMANA. Hablemos de los técnicos de la última era. ¿Lo mejor del profe Pékerman?

David Ospina. El profe cuando llegó, llegó con esa con esa pasión, con ese cambio que se necesitaba en ese momento justo donde los jugadores estaban en ese crecimiento y supo sacarle el mayor provecho a cada uno. Esa mentalidad ganadora para que las selección estuviera donde estuvo.

SEMANA. ¿Carlos Queiroz fue la era más dificil para usted? parecía que a él no le gustaba mucho David Ospina por su talla

David Ospina. Siempre he vivido con eso. Eso lo viví en Europa cuando pasé a Inglaterra. Las primeras críticas cuando llegué al Arsenal. Nunca eso me ha impedido seguir mostrando mis condiciones, lo que yo le podía brindar al Arsenal, de prepararme, de sacar mis virtudes en en cada partido y eso me ha llevado a poder estar en esos grandes clubes. Con Queiroz la relación fue buena. Lastimosamente los resultados no fueron los esperados. Veníamos de hacer también una Copa América muy buena, con un proceso muy interesante, con unas ideas nuevas. Entonces yo creo que él también saqué muchas cosas positivas.

SEMANA. ¿Reinaldo Rueda?

David Ospina. Primero, resaltar del profe el ser humano que es. Para nosotros fue muy duro no poder darle esa alegría también a él de clasificar al Mundial, porque pues había dejado su cargo con Chile para venir a su país, la felicidad cuando llegó, cuando estaba con nosotros y pues lastimosamente al final no se consigue el objetivo. Fue durísimo no poder también darle a él esa alegría de poder clasificar.

SEMANA. ¿Néstor Lorenzo es la continuidad de Pékerman?

David Ospina. A ver, primero es partir de la base que ya nos conoce. Ya estuvo dos eliminatorias, dos mundiales con nosotros. Sabe cómo es la selección, cómo es nuestro país, la idiosincrasia de nuestro país. Tiene una ventaja ventaja grande. Es una persona muy preparada, que está muy pendiente pendiente de los pequeños detalles que son los que hacen hoy en día la diferencia en cada partido. Donde tiene muy clara su idea de juego, donde analiza cada rival y de esa misma manera prepara sus partidos. Entonces yo creo que va a ser muy importante la llegada de él.

SEMANA. Néstor Lorenzo aceptó que los llama a ustedes los líderes, para tomar algunas decisiones. ¿Qué tan importante es eso?

David Ospina. Para nosotros es muy importante poder tener esa confianza del entrenador. Nosotros siempre creemos aportar, sumar desde nuestra experiencia, que la selección gane. Nosotros somos los primeros que queremos ganar un título a nivel de selección, por todo lo que hemos vivido en nuestro país, por las eliminatorias que hemos hecho, por los mundiales que hemos hecho. Queremos ayudar a los que están llegando mostrar ese sentido de pertenencia que hay que tener con la selección, de cuidar nuestra selección, poder seguir dándole alegrías a nuestro país que se lo merece. Un país que queremos que salga de todo lo que está viviendo.

SEMANA. ¿Es una obligación ganar un título con Colombia?

David Ospina. Siempre hemos querido, nos hemos preparado para eso. Cuando iniciamos una competencia queremos ganar cosas e ir adelante. es un sueño que tenemos y queremos hacerlo realidad.

SEMANA. ¿Cómo ve su posición, a quién ve cómo su reemplazante?

David Ospina. Partimos de la base de que contamos con grandes arqueros, que vienen haciendo las cosas muy bien y si de pronto nos vamos, no sé si me equivoco. pero hace dos tres cuatro años hablábamos de que nuestro fútbol la mayoría de arqueros eran extranjeros. En esa época si hablamos de 20 equipos en forma profesional, la mayoría contaban con con arqueros extranjeros y eso no quiere decir que no sean bienvenidos a a nuestro país, porque si vienen a mostrar cosas importantes y a hacer cosas muy buenas, bienvenido. Yo soy extranjero hoy en día y y pues siempre he querido que me abran esas puertas. A lo que voy es que hoy tenemos un abanico más grande para escoger. Hay por lo menos cuatro que vienen haciendo las cosas muy bien y pues eso va a ser muy importante para nuestra selección. Yo creo que tener todos los jóvenes que vienen jugando, que vienen acumulando partidos tanto locales como internacionales eso el día de mañana nos va a servir muchísimo para custodiar y estar bien tranquilos con nuestro arco.

SEMANA. ¿Cuál es el que mejor se proyecta a reemplazarlo?

David Ospina. Dificil, pero hablamos de Kevin, Álvaro, Marmolejo, Chaux, Cgunga. Menciono a Camilo pues tengo una relación muy especial porque hemos hecho todo este proceso juntos, llevamos ya muchos años en la selección entonces Cami ya es como otro hermano, tanto en mi puesto como como de vida. Creo que ellos vienen haciendo las cosas muy bien y y nosotros estaremos para ayudar, para para que sigan creciendo y la verdad me pone muy contento que ellos sigan haciendo las cosas muy bien.

SEMANA. ¿Cómo ha visto a James en este regreso a la selección, muy criticado en la actualidad pero buscando retomar su nivel en Grecia?

David Ospina. Primero James siempre que está con la selección da lo máximo. Siempre lo ha demostrado. Es muy importante para para todo este proceso, para la selección hoy en día, hoy está otra vez actuando más y dándolo todo en su equipo. Entonces James siempre va a ser un referente todo lo que ha hecho por nuestro país, dejando el nombre de Colombia en alto ese en los lugares donde ha estado. Hablar de James es hablar de un ídolo de nuestro país.

SEMANA. ¿Luis Díaz?

David Ospina. Parto de la base de decir que Luchito es una gran persona y que se merece lo que está viviendo, por todo lo que lo que vivió, lo que ha venido demostrando entonces verlo en un equipo como Liverpool triunfando, haciendo las cosas bien para uno es es motivo de orgullo. Tenerlo del lado de nosotros, de nuestra selección, es fundamental para para todo este proceso. Entonces hay que sacarle el mayor provecho y que él siga aprovechando esta esta gran oportunidad que le da la vida y que le da el fútbol.

SEMANA. ¿Falcao tiene licencia para irse cuando quiera de la Selección?

David Ospina. Falcao sí. Falcao por la excelente persona que es. Con James hemos vivido todos estos procesos y hemos creado esa hermandad. Siempre hemos querido lo mejor para la selección y pues sus números lo avalan, su carrera deportiva, el señor que es. Para describir a Falca hay muchas palabras.

SEMANA. ¿Y Juan Guillermo Cuadrado?

David Ospina. Es volver al tema de James y Falcao o sea, Cuadrado hoy en día sigue en la Juventus, sigue demostrando su nivel, sigue demostrando cosas importantes y aportando para la selección. Es un líder es un jugador que hoy en día sigue siendo importante. Las críticas siempre estarán, pero él sigue demostrando con su con su rendimiento.

SEMANA. ¿Siente que el país es desagradecido?

David Ospina. Es que esto es de resultados, el fútbol es de del hoy. Por eso te digo esto pasa rápido y uno como cualquiera aprovechar al máximo cada oportunidad. Entonces uno entiende a la gente, cuando los resultados no son los que se esperan. La gente no piensa en lo que se hizo no, no piensan lo que lo que sea se ha hecho anteriormente y pues uno como jugador él vive con eso. Hoy en día tenemos otra otro chance, otra oportunidad y hay que que pelear. Hay que volver a a poner a la selección donde siempre tiene que estar y y así es así es el deporte y el fútbol es así. Entonces nosotros no podemos quedarnos en que si son desagradecidos o no son desagradecidos. Yo creo que estamos en un país también muy emotivo donde si estamos ganando todo el mundo está alegre y si las condiciones no son las favorables, pues empiezan todo este tipo de situaciones.

SEMANA. ¿Colombia logra una primera final de un mundial con las mujeres de la sub-17?

David Ospina. Lo que están haciendo las chicas clasificando una final. Quiero también es un motivo de orgullo por todo lo que se mueve y se habla en el entorno del fútbol femenino y uno quiere que a ella les vaya muy bien. Cuando se viven todas estas cosas positivas, los resultados también se dan mucho más fáciles.

SEMANA. ¿Cómo ve a Linda Caicedo?

David Ospina. Linda es espectacular. Ya lo venía demostrando y lo sigue haciendo. Nosotros poderla tener y que siga en ese nivel en el que está va a ser muy importante. Ahora tenemos esa gran oportunidad de que las chicas estén en la final y ojalá con la ayuda de Dios que se pueda conseguir ese paso a la gran final y ganarla. Le mando la más grande energía y apoyo para que siga creciendo la selección femenina.

SEMANA. ¿En su posición Luisa Agudelo acaba de salir figura, Catalina Pérez lo hizo muy bien en la mayores, Natalia Giraldo con el América?

David Ospina. Bien, estamos bien custodiados. De las tres en mención con la que tuve la oportunidad de compartir fue con Cata y estuvo en el Napoli. Tuvimos la oportunidad de conversar un rato y la verdad que me pareció una una niña con muchas ganas, con muchos deseos de seguir aprendiendo, con esa energía positiva de de hacer las cosas bien y yo creo que para uno también es muy enriquecedor, poder conversar con ellas y poder sacarles el mayor provecho.

Semana. ¿Barranquilla como casa de la Selección Colombia?

David Ospina. Yo creo que lo más importante es poder seguir en ese buen ambiente, es decir, en la preparación para poder apoyar el este nuevo proceso. Barranquilla siempre ha estado presente y pues ya son decisiones que se deben. Uno también está abierto a que otras ciudades puedan tener cercanías con la selección, pero Barranquilla siempre ha sido ese campo donde hemos tenido otras posibilidades de conseguir de grandes triunfos.

Semana. ¿Arquero favorito y equipo que ve campeón del mundo?

David Ospina. Yo veo muy bien a Argentina porque vienen haciendo las cosas muy bien sin dejar a Brasil y a Francia, pero los de Secaloni han consolidado su equipo, su selección y yo creo que pueden hacer cosas muy importantes. Brasil siempre va a ser favorito por los jugadores que tiene, por todo lo que demostró en esta eliminatoria tienen un chance grande y bueno Francia siempre ha tenido esa regularidad en sus en sus jugadores y bueno, porque no hacerle fuerza a Arabia ahora que estamos acá para que les pueda ir muy bien y que los arqueros latinos les vaya les vaya muy bien. Hay que apoyar a las elecciones de nuestro continente porque hace rato no se levanta un título por el continente de nosotros en un en un Mundial.