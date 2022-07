“Nos quieren matar”: sablazo de Hernán Torres a la Dimayor tras el debut del Tolima en Liga

La primera jornada de la Liga Betplay 2022-II se puso en marcha, la mayoría de los encuentros finalizaron en empate y se vio la falta de ritmo de algunos equipos de los cuales se espera mucho más durante el torneo. Uno de los compromisos que se llevó todas las miradas, fue el enfrentamiento entre Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Los locales en el Manuel Murillo Toro llegaban a iniciar el nuevo semestre con duros golpes en los últimos días, el más reciente la eliminación vergonzosa de Copa Libertadores, además, del subcampeonato que solo días antes habían obtennido tras caer con Atlético Nacional en la final del pasado 26 de junio.

Hernán Torres criticó fuertemente a la Dimayor - Foto: Dimayor

Como da cuenta la fecha del último compromiso por liga del cuadro de Ibagué, los dirigidos por Hernán Torres no tuvieron descanso entre un campeonato y otro. Precisamente sobre dicho tema en particular y tras igualar agónicamente 1-1 ante el poderoso en la fecha 1 del finalización, el estratega de los pijaos no se quedó callado y envió en rueda de prenda postpartido un contundente mensaje a la Dimayor y los organizadores del campeonato.

En primera medida, Torres destacó lo hecho por sus muchachos: “Hoy (domingo) volvimos a ver a un grupo que está preparado, con la actitud dispuesta para jugar, ante las eventualidades que estamos teniendo. Llenos de lesionados por la intensidad de los torneos, tres sancionados. Tenía solo los 11 completos, más dos suplentes mayores, y muchos jóvenes”.

Para su segunda intervención fue mucho más vehemente y lanzó la crítica a Dimayor: “Nos van a matar, nos van a matar. En estos días vamos a salir con siete, con seis y peladitos, porque el recurso se está acabando. Tengo 10 o casi 11 lesionados y no sé los que dirigen esto qué van a hacer con nosotros.

“Nos quieren matar, fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas y podamos”, señaló fuertemente.

¡EXPLOTÓ HERNÁN TORRES! 😱



El director técnico del DEPORTES TOLIMA le mandó un fuerte mensaje a la @Dimayor, por ser el único equipo sin descanso.



🗣️ "Nos quieren matar, fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas", dijo.



¿ESTÁS DE ACUERDO? 🤔 pic.twitter.com/4UNu3z6kJ7 — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) July 11, 2022

A su vez, complementó dando a conocer las dificultades que atraviesan gracias a los malos manejos en el calendario que le ha dado el máximo organismo del fútbol profesional en Colombia: “Un equipo cansado, llevado, con un estado de ánimo complicado, difíciles, lesionados... Y cada dos días juegue, juegue y no pasa nada con Tolima. No estoy sacando disculpas, perdóneme, pero a mi equipo lo veo fundido y liquidado”.

Sin guardar ninguna crítica, cerró su idea sobre lo que acontece así con el cuadro de Ibagué: “Seguiremos hasta cuando ellos (Dimayor) quieran fundirnos”.

“No sé qué es lo que pretenden y quieren”, finalizó.

Programación y resultados fecha 1 - Liga BetPlay 2022-II

7 de julio

Unión Magdalena 2-2 Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pereira 1-2 Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Patriotas FC 1-0 Junior FC

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

9 de julio

Envigado FC 0-0 América de Cali

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +

Millonarios FC 1-1 Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

10 de julio

La Equidad 1-1 Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +

Atlético Nacional 1-1 Cortuluá

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima 1-1 Independiente Medellín

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López

Por definir

Deportivo Cali vs. Jaguares FC

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali