Miguel Ángel Borja: “agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente”

El futbolista delantero colombiano Miguel Ángel Borja ya viaja rumbo a Argentina para cerrar la operación que lo convertirá en nuevo jugador del River Plate.

En el aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortissoz, el colombiano fue abordado por periodistas deportivos, a quienes les manifestó que, sin duda, no ha sido fácil cerrar la operación para vincularse al conjunto argentino. No obstante, dijo estar agradecido por poder llegar a uno de los mejores equipos de continente sudamericano.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Yo pienso que ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenía que ir a entrenar iba, y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi PF porque obviamente siempre estuve trabajando y en realidad es eso lo que en realidad pasó”, dijo Miguel Ángel Borja.

Vale recordar que, inicialmente, se pensó que el negocio se caía y solo eran rumores. Posteriormente, las ofertas formales aparecieron, no cumplieron las expectativas y fueron mejoradas hasta que el vínculo parecía cerrado. Sin embargo, atenuantes alejados de la negociación como tal terminaron truncando la transferencia en días pasados.

Si bien los términos acordados entre ambas partes (incluyendo Palmeiras), estaban listos, en días pasados su caso tomó un giro sustancial, dejando al jugador cruzado de brazos.

En su momento, el diario Olé indicó que el problema obedecía a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Indicaron que, dado que el trato supuestamente se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar había sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Sin embargo, medios argentinos habían apuntado a que ese inconveniente no cambiaba las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convirtiera en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

¿Luis Suárez irá o no a River Plate?

El pasado miércoles 6 de julio, River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras empatar 0-0 con Vélez Sarsfield en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el duelo por los octavos de final.

Sin embargo, el equipo del uruguayo Alexánder Medina se quedó con la serie tras vencer 1-0 en el partido de ida, donde fue infinitamente superior al club ‘millonario’.

La escuadra de Marcelo Gallardo desde el minuto 1 del partido salió a buscar la remontada, pero no lo consiguió.

Como ya es tradicional en esta competición, hubo una acción controvertida cerca del final, específicamente al minuto 78, cuando Matías Suárez anotó el gol que le daba a River la posibilidad de llevar la decisión a los penales, pero el árbitro chileno Roberto Tobar lo anuló a instancias del VAR porque la pelota dio en el brazo del autor del tanto.

En ese sentido, Vélez consiguió lo que pocos creían, eliminar a uno de los favoritos para quedarse con la Copa Libertadores 2022.

No obstante, a esta eliminación se conoció otra mala noticia para los hinchas y dirigentes del club argentino y es que el delantero uruguayo Luis Suárez no llegará al equipo.

Luis Suárez indicó al diario El País, de España, que “estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía, ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”.

Además, aseveró que las directivas de River insistieron bastante para llevar a cabo su llegada y además criticó a Nacional de Uruguay por no realizar ninguna llamada o propuesta para llegar al equipo.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, manifestó.