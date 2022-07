Insólito: un trámite bancario enreda el viaje de Miguel Borja a firmar con River

La novela de Miguel Ángel Borja y su fichaje por River Plate parecía haber llegado a su fin con el acuerdo firmado entre clubes; sin embargo, un capítulo más salió a la luz en las últimas horas. El cordobés ya tenía preparadas las maletas para emprender vuelo a territorio argentino, pero tendrá que esperar un poco más a raíz de un problema burocrático que impide concretar la operación.

De acuerdo a lo que informó el diario olé, el problema obedece a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Dado que el trato se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar ha sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Aunque a Borja ya le han informado que debe viajar a la revisión médica y la presentación oficial, el cuadro tiburón no le permitirá salir hasta que tengan en sus manos el pago acordado con el conjunto ‘millonario’. Medios argentinos apuntan a que este inconveniente no cambiará las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convierta en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero de momento no se tiene una hora tentativa para que todo quede solucionado y Junior reciba el dinero.

A Miguel Ángel solo le resta esperar el ‘ok’ de su club actual para poder viajar a Buenos Aires y allí firmar su contrato hasta el año 2025. El atacante ya tuvo tiempo para despedirse de sus amigos en la capital del Atlántico y, obviamente, de sus compañeros de equipo que le desearon lo mejor para este nuevo reto que iniciará con la mirada puesta en la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.

Para que Borja pueda jugar a nivel internacional, debe rezar por un resultado positivo del ‘millonario’ en la vuelta ante Vélez Sarsfield el próximo miércoles. La serie está 1-0 a favor de los de Liniers tras el juego de ida, que solo vivió el tanto de Lucas Janson a los 15 minutos desde el punto penal.

¿Y el reemplazo?

Una vez Junior reciba el dinero por parte de River, podrá emprender el camino para encontrar el reemplazo de su goleador. Aunque la familia Char no ha revelado posibles cartas para reforzar el ataque, la afición se ha volcado en redes sociales para pedir el regreso de Carlos Bacca, quien se encuentra en condición de libre después de terminar su contrato de una temporada con el Granada CF de España.

Bacca fue contactado por El Heraldo y manifestó que hasta ahora nadie de Junior lo ha llamado, por más que estaría presto a escuchar la propuesta que le puedan poner sobre la mesa para volver.

Juan Cruz Real, técnico juniorista, será el encargado de decidir si salen al mercado por un delantero o confía en Fernando Uribe y Carmelo Valencia como los responsables de los goles. De momento el argentino ha puesto por delante otras necesidades en el medio y la defensa.

“En el tema de los refuerzos, el club está trabajando en las prioridades que tenemos”, señaló en rueda de prensa. “Por el momento seguimos buscando un central derecho, un mediocampista central, en este caso los dos extranjeros, y un extremo derecho”, agregó.

Cruz Real espera que los nuevos jugadores se confirmen la próxima semana, justo antes de iniciar el campeonato frente a Patriotas en Tunja el jueves 7 de julio por la fecha 1. El poco tiempo de diferencia entre la última jornada de cuadrangulares y el arranque del segundo semestre ha complicado la actuación de los directivos en la búsqueda de los jugadores que pidió el cuerpo técnico.